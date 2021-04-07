https://ria.ru/20210407/tovarooborot-1727216256.html

Товарооборот с Арменией восстановят в ближайшее время, заявил Путин

Товарооборот с Арменией восстановят в ближайшее время, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил уверенность, что в ближайшее время Россия и Армения смогут... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:55

2021-04-07T15:55

2021-04-07T16:13

россия

никол пашинян

владимир путин

армения

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил уверенность, что в ближайшее время Россия и Армения смогут восстановить объем товарооборота, снизившийся в период пандемии."У нас солидный товарооборот. Вместе с тем, за прошлый год всего по различным причинам, прежде всего, связанным с пандемией коронавируса, мы наблюдаем некоторое снижение. Уверен, что в самое ближайшее время мы сможем не только восстановить этот объем, но и двигаться дальше", - сказал Путин на российско-армянских переговорах в Москве.

https://ria.ru/20210406/armeniya-1727027525.html

россия

армения

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россия, никол пашинян, владимир путин, армения, в мире