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Товарооборот с Арменией восстановят в ближайшее время, заявил Путин
Товарооборот с Арменией восстановят в ближайшее время, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил уверенность, что в ближайшее время Россия и Армения смогут... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:55
2021-04-07T15:55
2021-04-07T16:13
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никол пашинян
владимир путин
армения
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил уверенность, что в ближайшее время Россия и Армения смогут восстановить объем товарооборота, снизившийся в период пандемии."У нас солидный товарооборот. Вместе с тем, за прошлый год всего по различным причинам, прежде всего, связанным с пандемией коронавируса, мы наблюдаем некоторое снижение. Уверен, что в самое ближайшее время мы сможем не только восстановить этот объем, но и двигаться дальше", - сказал Путин на российско-армянских переговорах в Москве.
https://ria.ru/20210406/armeniya-1727027525.html
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