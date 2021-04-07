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В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль
В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль
Легковой автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение ограничено, сообщил РИА Новости представитель экстренны служб столицы. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T19:21
2021-04-07T19:21
2021-04-07T19:56
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение ограничено, сообщил РИА Новости представитель экстренны служб столицы.По его словам, это произошло в районе десятого эвакуационного выхода."Возгорание легкового автомобиля в правом ряду. Движение ограничено", - сказал собеседник агентства."В 19.23 локализация. В 19.29 ликвидация", - сообщили в пресс-службе.Пострадавших в результате происшествия нет.Как сообщается в telegram-канале Дептранса, ранее полностью заблокированное движение восстановлено по левой полосе.
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РИА Новости
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москва, происшествия
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости.
Легковой автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве
, движение ограничено, сообщил РИА Новости представитель экстренны служб столицы.
По его словам, это произошло в районе десятого эвакуационного выхода.
"Возгорание легкового автомобиля в правом ряду. Движение ограничено", - сказал собеседник агентства.
"В 19.23 локализация. В 19.29 ликвидация", - сообщили в пресс-службе.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Как сообщается в telegram-канале Дептранса
, ранее полностью заблокированное движение восстановлено по левой полосе.