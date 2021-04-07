https://ria.ru/20210407/tonnel-1727265849.html

В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Легковой автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение ограничено, сообщил РИА Новости представитель экстренны служб столицы. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T19:21

2021-04-07T19:21

2021-04-07T19:56

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727269312_122:0:1157:582_1920x0_80_0_0_b29e79f5bf0a23857465926994869ea3.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Легковой автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве, движение ограничено, сообщил РИА Новости представитель экстренны служб столицы.По его словам, это произошло в районе десятого эвакуационного выхода."Возгорание легкового автомобиля в правом ряду. Движение ограничено", - сказал собеседник агентства."В 19.23 локализация. В 19.29 ликвидация", - сообщили в пресс-службе.Пострадавших в результате происшествия нет.Как сообщается в telegram-канале Дептранса, ранее полностью заблокированное движение восстановлено по левой полосе.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия