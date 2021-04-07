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Таксист, бросивший ограждение в росгвардейца, получил два года колонии
Таксист, бросивший ограждение в росгвардейца, получил два года колонии
Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима таксиста Валерия Евсина по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии на... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:18
2021-04-07T16:43
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима таксиста Валерия Евсина по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.Пашков добавил, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать.Евсин ранее признал, что бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии. Дело слушалось в особом порядке, который предполагает более мягкий приговор, прокурор запросил обвиняемому 3 года колонии. Максимальная санкция инкриминируемой Евсину ч. 1 ст. 318 УК РФ - 5 лет лишения свободы.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.
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россия, москва, происшествия

Таксист, бросивший ограждение в росгвардейца, получил два года колонии

16:18 07.04.2021 (обновлено: 16:43 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тверской районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима таксиста Валерия Евсина по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.
"Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима ", - сказал он.
Пашков добавил, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать.
Евсин ранее признал, что бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии. Дело слушалось в особом порядке, который предполагает более мягкий приговор, прокурор запросил обвиняемому 3 года колонии. Максимальная санкция инкриминируемой Евсину ч. 1 ст. 318 УК РФ - 5 лет лишения свободы.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.
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