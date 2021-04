https://ria.ru/20210407/sudno-1727268715.html

Руководству Суэцкого канала предлагали отпилить нос севшего на мель судна

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

в мире

КАИР, 7 апр – РИА Новости. Администрации Суэцкого канала поступили несколько предложений от зарубежных стран о том, как разблокировать канал из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, один вариант предполагал отпиливание передней части судна, заявил в среду глава администрации канала Усама Рабиа.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник, 29 марта, судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля."Мы получили множество предложений, среди них – отпилить переднюю часть судна и разгрузить его контейнеры, однако этот вариант потребовал бы двух-трех месяцев. Мы исключили эти предложения, так как хотели завершить операцию по снятию с мели в кратчайшие сроки", - заявил Рабиа в интервью итальянскому агентству Nova.По его словам, инцидент стал своеобразной "рекламой" для канала – "весь мир узнал о ценности канала и о возможностях Египта". Он подчеркнул, что корабль был снят с мели исключительно египтянами.По словам Рабиа, в рамках стратегического плана по развитию Суэцкого канала в 2023 году планируется углубить части канала, где глубина меньше 20 метров. Инцидент с Ever Given произошел в той части, где глубина составляет около 22 метров.Также канал изучает варианты приобретения более мощных буксиров. "Если понадобится (вытащить – ред.) корабль больше, чем Ever Given, то мы используем такие буксиры и уменьшим время операции с шести до четырех дней", - заявил Рабиа.По мнению Рабиа, альтернативы Суэцкому каналу нет. "Если бы была готовая альтернатива, то 422 судна не стояли бы в очереди шесть дней", - пояснил он.Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщил ранее Рабиа. Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.

суэцкий канал

Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился. 2021-04-07T19:46 true PT1M13S

Очередь из грузовых кораблей на входе в Суэцкий канал Очередь из грузовых кораблей в Красном море примерно в 65 километрах от южного входа в Суэцкий канал. По словам корреспондента РИА Новости, в этой точке их видно не менее 15. 2021-04-07T19:46 true PT0M43S

