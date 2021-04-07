https://ria.ru/20210407/stroitelstvo-1727238116.html
Новый дом культуры в рамках нацпроекта построят под Липецком к концу года
Новый дом культуры в рамках нацпроекта построят под Липецком к концу года
Новый дом культуры к концу текущего года будет введен в эксплуатацию в селе Ратчино Добровского района Липецкой области, в регионе он станет шестым объектом с... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:30
2021-04-07T17:30
2021-04-07T17:43
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Новый дом культуры к концу текущего года будет введен в эксплуатацию в селе Ратчино Добровского района Липецкой области, в регионе он станет шестым объектом с 2019 года, который реализуется в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, на строительство дома культуры на условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено 30,4 миллиона рублей, его сдача в эксплуатацию намечена на декабрь. Новый досуговый центр единовременно сможет посетить почти 300 человек, тогда как в самом селе Ратчино проживают 800 жителей.Он отметил, что по проекту под одной крышей разместятся библиотека, самодеятельные творческие коллективы, детские кружки и игровые комнаты, а также зрительный зал на 200 посадочных мест, оборудованный звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой, которая позволит проводить в доме культуры регулярные киносеансы.Глава области уточнил, что сейчас на месте строительства уже вырыт котлован, произведена засыпка и утрамбовка песка, завезены фундаментные плиты и блоки.
https://ria.ru/20210402/muzshkoly-1603975842.html
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости
. Новый дом культуры к концу текущего года будет введен в эксплуатацию в селе Ратчино Добровского района Липецкой области, в регионе он станет шестым объектом с 2019 года, который реализуется в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов
.
По его словам, на строительство дома культуры на условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено 30,4 миллиона рублей, его сдача в эксплуатацию намечена на декабрь. Новый досуговый центр единовременно сможет посетить почти 300 человек, тогда как в самом селе Ратчино проживают 800 жителей.
Он отметил, что по проекту под одной крышей разместятся библиотека, самодеятельные творческие коллективы, детские кружки и игровые комнаты, а также зрительный зал на 200 посадочных мест, оборудованный звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой, которая позволит проводить в доме культуры регулярные киносеансы.
"Сейчас в старом доме культуры ютятся девять кружков, пять из них - молодежные. Ребятам тесно. Новый дом культуры позволит развернуться не только уже существующим объединениям, но и создать новые, и дать местным талантам возможность воплотить в жизнь интересные творческие идеи и проекты", - сказал Артамонов.
Глава области уточнил, что сейчас на месте строительства уже вырыт котлован, произведена засыпка и утрамбовка песка, завезены фундаментные плиты и блоки.