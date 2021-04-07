https://ria.ru/20210407/stroitelstvo-1727238116.html

Новый дом культуры в рамках нацпроекта построят под Липецком к концу года

Новый дом культуры в рамках нацпроекта построят под Липецком к концу года

Новый дом культуры к концу текущего года будет введен в эксплуатацию в селе Ратчино Добровского района Липецкой области, в регионе он станет шестым объектом с... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:30

2021-04-07T17:30

2021-04-07T17:43

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727245680_214:464:3031:2048_1920x0_80_0_0_e6ccf7e408c2dcac25eff7f58a2add07.jpg

ЛИПЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Новый дом культуры к концу текущего года будет введен в эксплуатацию в селе Ратчино Добровского района Липецкой области, в регионе он станет шестым объектом с 2019 года, который реализуется в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, на строительство дома культуры на условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено 30,4 миллиона рублей, его сдача в эксплуатацию намечена на декабрь. Новый досуговый центр единовременно сможет посетить почти 300 человек, тогда как в самом селе Ратчино проживают 800 жителей.Он отметил, что по проекту под одной крышей разместятся библиотека, самодеятельные творческие коллективы, детские кружки и игровые комнаты, а также зрительный зал на 200 посадочных мест, оборудованный звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой, которая позволит проводить в доме культуры регулярные киносеансы.Глава области уточнил, что сейчас на месте строительства уже вырыт котлован, произведена засыпка и утрамбовка песка, завезены фундаментные плиты и блоки.

https://ria.ru/20210402/muzshkoly-1603975842.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов