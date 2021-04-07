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В строительство поликлиники в Оренбурге вложат более 167 миллионов рублей
В строительство поликлиники в Оренбурге вложат более 167 миллионов рублей
Порядка 167 миллионов рублей вложит компания "МИГ Инфраструктура" в строительство поликлиники в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:49
2021-04-07T11:49
2021-04-07T11:50
оренбургская область
денис паслер
оренбург
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ОРЕНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Порядка 167 миллионов рублей вложит компания "МИГ Инфраструктура" в строительство поликлиники в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Для создания новой поликлиники областное правительство приняло решение передать в концессию одно из пустующих зданий областного центра. Планируется, что сумма инвестиций превысит 167 миллионов рублей, отмечается в сообщении."Это начало большой работы по передаче проблемного объекта. Оренбуржье - первый регион России, где заключается концессия в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи. В результате оренбуржцы получат вместо брошенного здания медицинский центр, который работает для людей",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Площадь поликлиники, которая будет оказывать услуги по ОМС, превысит 5 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20210402/obrazovanie-1603930489.html
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денис паслер, оренбург
ОРЕНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Порядка 167 миллионов рублей вложит компания "МИГ Инфраструктура" в строительство поликлиники в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Для создания новой поликлиники областное правительство приняло решение передать в концессию одно из пустующих зданий областного центра. Планируется, что сумма инвестиций превысит 167 миллионов рублей, отмечается в сообщении.
"Это начало большой работы по передаче проблемного объекта. Оренбуржье - первый регион России, где заключается концессия в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи. В результате оренбуржцы получат вместо брошенного здания медицинский центр, который работает для людей",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера
.
Площадь поликлиники, которая будет оказывать услуги по ОМС, превысит 5 тысяч квадратных метров.