https://ria.ru/20210407/stroitelstvo-1727151717.html

В строительство поликлиники в Оренбурге вложат более 167 миллионов рублей

В строительство поликлиники в Оренбурге вложат более 167 миллионов рублей

Порядка 167 миллионов рублей вложит компания "МИГ Инфраструктура" в строительство поликлиники в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:49

2021-04-07T11:49

2021-04-07T11:50

оренбургская область

денис паслер

оренбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

ОРЕНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Порядка 167 миллионов рублей вложит компания "МИГ Инфраструктура" в строительство поликлиники в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Для создания новой поликлиники областное правительство приняло решение передать в концессию одно из пустующих зданий областного центра. Планируется, что сумма инвестиций превысит 167 миллионов рублей, отмечается в сообщении."Это начало большой работы по передаче проблемного объекта. Оренбуржье - первый регион России, где заключается концессия в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи. В результате оренбуржцы получат вместо брошенного здания медицинский центр, который работает для людей",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Площадь поликлиники, которая будет оказывать услуги по ОМС, превысит 5 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20210402/obrazovanie-1603930489.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, оренбург