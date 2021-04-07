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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210407/stroitelstvo-1727151717.html
В строительство поликлиники в Оренбурге вложат более 167 миллионов рублей
В строительство поликлиники в Оренбурге вложат более 167 миллионов рублей
Порядка 167 миллионов рублей вложит компания "МИГ Инфраструктура" в строительство поликлиники в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:49
2021-04-07T11:50
оренбургская область
денис паслер
оренбург
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ОРЕНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Порядка 167 миллионов рублей вложит компания "МИГ Инфраструктура" в строительство поликлиники в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Для создания новой поликлиники областное правительство приняло решение передать в концессию одно из пустующих зданий областного центра. Планируется, что сумма инвестиций превысит 167 миллионов рублей, отмечается в сообщении."Это начало большой работы по передаче проблемного объекта. Оренбуржье - первый регион России, где заключается концессия в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи. В результате оренбуржцы получат вместо брошенного здания медицинский центр, который работает для людей",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Площадь поликлиники, которая будет оказывать услуги по ОМС, превысит 5 тысяч квадратных метров.
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денис паслер, оренбург

В строительство поликлиники в Оренбурге вложат более 167 миллионов рублей

11:49 07.04.2021 (обновлено: 11:50 07.04.2021)
 
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОРЕНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Порядка 167 миллионов рублей вложит компания "МИГ Инфраструктура" в строительство поликлиники в Промышленном районе Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Для создания новой поликлиники областное правительство приняло решение передать в концессию одно из пустующих зданий областного центра. Планируется, что сумма инвестиций превысит 167 миллионов рублей, отмечается в сообщении.
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"Это начало большой работы по передаче проблемного объекта. Оренбуржье - первый регион России, где заключается концессия в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи. В результате оренбуржцы получат вместо брошенного здания медицинский центр, который работает для людей",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
Площадь поликлиники, которая будет оказывать услуги по ОМС, превысит 5 тысяч квадратных метров.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОренбург
 
 
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