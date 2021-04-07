Патрушев пожелал странам не доводить ситуацию до получения помощи от США
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны, получающие поддержку от США, в том числе союзники Вашингтона, в итоге неизменно проигрывают от такой помощи, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пожелав другим странам не доводить ситуацию до получения американской помощи.
В интервью газете "Коммерсант" Патрушев напомнил, что в преферансе есть термин "американская помощь". "Игрок якобы получает определенную помощь, но на самом деле существенно проигрывает. Не дай Бог никакой стране дожить до такой помощи", - сказал Патрушев.
Он напомнил, что Вашингтон начал использовать такую тактику еще при президенте Вудро Вильсоне. "Если помните, в конце Первой мировой войны он послал войска в Европу на помощь Великобритании и Франции. Сколько потом расплачивались за это не только побежденные немцы, но и сами англичане с французами? Только когда Гитлер объявил, что готовится к походу на Восток, Германии списали долги", - добавил Патрушев.
Он напомнил слова бывшего британского премьера Уинстон Черчилля о действиях США в отношении Великобритании в годы Второй мировой войны. "Мы думали, что они сдерут с нас шкуру, а они еще и мясо с костей снимут". Это он воскликнул тогда, когда США его вынудили обменять десяток военных баз в колониях на полсотни ржавых эсминцев, которые собирались уже резать на металлолом. Вот вам и атлантическая солидарность", - сказал Патрушев.
По его словам, ту же модель Вашингтон применяет к союзникам по НАТО и сейчас. "Ни для кого уже не секрет, что вступление в НАТО для государств, особенно небольших, равносильно утрате части суверенитета. Некоторые наши партнеры из Европы доверительно признаются, что прекрасно понимают бесперспективность навязанного им антироссийского курса, но ничего не могут поделать – за них все решают Вашингтон и Брюссель", - отметил Патрушев.
"Помните, как во времена феодализма вассалы были обязаны по первому требованию господина являться к нему со своим войском? Только сегодня они еще должны покупать у покровителя оружие, причем не считаясь со своим финансовым положением – в противном случае возникнут вопросы в их преданности. Об этом стоит помнить всем кандидатам в ряды НАТО, в том числе и тем, кто участвует в программах типа "Партнерства во имя мира". Цель у всех этих инициатив одна – не дать суверенным игрокам поднять голову и проводить прагматичную политику, направленную на собственное развитие", - резюмировал Патрушев.