https://ria.ru/20210407/ssha-1727271311.html

Патрушев пожелал странам не доводить ситуацию до получения помощи от США

Патрушев пожелал странам не доводить ситуацию до получения помощи от США

Страны, получающие поддержку от США, в том числе союзники Вашингтона, в итоге неизменно проигрывают от такой помощи, заявил секретарь Совета безопасности России РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:07

2021-04-07T20:07

2021-04-07T20:07

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нато

николай патрушев

сша

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны, получающие поддержку от США, в том числе союзники Вашингтона, в итоге неизменно проигрывают от такой помощи, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пожелав другим странам не доводить ситуацию до получения американской помощи.В интервью газете "Коммерсант" Патрушев напомнил, что в преферансе есть термин "американская помощь". "Игрок якобы получает определенную помощь, но на самом деле существенно проигрывает. Не дай Бог никакой стране дожить до такой помощи", - сказал Патрушев.Он напомнил слова бывшего британского премьера Уинстон Черчилля о действиях США в отношении Великобритании в годы Второй мировой войны. "Мы думали, что они сдерут с нас шкуру, а они еще и мясо с костей снимут". Это он воскликнул тогда, когда США его вынудили обменять десяток военных баз в колониях на полсотни ржавых эсминцев, которые собирались уже резать на металлолом. Вот вам и атлантическая солидарность", - сказал Патрушев.По его словам, ту же модель Вашингтон применяет к союзникам по НАТО и сейчас. "Ни для кого уже не секрет, что вступление в НАТО для государств, особенно небольших, равносильно утрате части суверенитета. Некоторые наши партнеры из Европы доверительно признаются, что прекрасно понимают бесперспективность навязанного им антироссийского курса, но ничего не могут поделать – за них все решают Вашингтон и Брюссель", - отметил Патрушев.НАТО уже трудно назвать военно-политическим блоком, и возникает вопрос, сдерживают ли Вашингтон и Брюссель Россию или же их задача – затормозить развитие Германии, Франции, Италии и других европейских государств, добавил секретарь Совбеза."Помните, как во времена феодализма вассалы были обязаны по первому требованию господина являться к нему со своим войском? Только сегодня они еще должны покупать у покровителя оружие, причем не считаясь со своим финансовым положением – в противном случае возникнут вопросы в их преданности. Об этом стоит помнить всем кандидатам в ряды НАТО, в том числе и тем, кто участвует в программах типа "Партнерства во имя мира". Цель у всех этих инициатив одна – не дать суверенным игрокам поднять голову и проводить прагматичную политику, направленную на собственное развитие", - резюмировал Патрушев.

https://ria.ru/20210326/bayden-1602986828.html

https://ria.ru/20210402/klimat-1603837397.html

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россия, нато, николай патрушев, сша, в мире