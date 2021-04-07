Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/ssha-1727271311.html
Патрушев пожелал странам не доводить ситуацию до получения помощи от США
Патрушев пожелал странам не доводить ситуацию до получения помощи от США
Страны, получающие поддержку от США, в том числе союзники Вашингтона, в итоге неизменно проигрывают от такой помощи, заявил секретарь Совета безопасности России РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T20:07
2021-04-07T20:07
россия
нато
николай патрушев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_0:26:3317:1892_1920x0_80_0_0_f86c25d132448af05973fc80523d441b.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны, получающие поддержку от США, в том числе союзники Вашингтона, в итоге неизменно проигрывают от такой помощи, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пожелав другим странам не доводить ситуацию до получения американской помощи.В интервью газете "Коммерсант" Патрушев напомнил, что в преферансе есть термин "американская помощь". "Игрок якобы получает определенную помощь, но на самом деле существенно проигрывает. Не дай Бог никакой стране дожить до такой помощи", - сказал Патрушев.Он напомнил слова бывшего британского премьера Уинстон Черчилля о действиях США в отношении Великобритании в годы Второй мировой войны. "Мы думали, что они сдерут с нас шкуру, а они еще и мясо с костей снимут". Это он воскликнул тогда, когда США его вынудили обменять десяток военных баз в колониях на полсотни ржавых эсминцев, которые собирались уже резать на металлолом. Вот вам и атлантическая солидарность", - сказал Патрушев.По его словам, ту же модель Вашингтон применяет к союзникам по НАТО и сейчас. "Ни для кого уже не секрет, что вступление в НАТО для государств, особенно небольших, равносильно утрате части суверенитета. Некоторые наши партнеры из Европы доверительно признаются, что прекрасно понимают бесперспективность навязанного им антироссийского курса, но ничего не могут поделать – за них все решают Вашингтон и Брюссель", - отметил Патрушев.НАТО уже трудно назвать военно-политическим блоком, и возникает вопрос, сдерживают ли Вашингтон и Брюссель Россию или же их задача – затормозить развитие Германии, Франции, Италии и других европейских государств, добавил секретарь Совбеза."Помните, как во времена феодализма вассалы были обязаны по первому требованию господина являться к нему со своим войском? Только сегодня они еще должны покупать у покровителя оружие, причем не считаясь со своим финансовым положением – в противном случае возникнут вопросы в их преданности. Об этом стоит помнить всем кандидатам в ряды НАТО, в том числе и тем, кто участвует в программах типа "Партнерства во имя мира". Цель у всех этих инициатив одна – не дать суверенным игрокам поднять голову и проводить прагматичную политику, направленную на собственное развитие", - резюмировал Патрушев.
https://ria.ru/20210326/bayden-1602986828.html
https://ria.ru/20210402/klimat-1603837397.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577247969_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_89716cd782cbf935899241501ef5b424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, николай патрушев, сша, в мире

Патрушев пожелал странам не доводить ситуацию до получения помощи от США

20:07 07.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны, получающие поддержку от США, в том числе союзники Вашингтона, в итоге неизменно проигрывают от такой помощи, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пожелав другим странам не доводить ситуацию до получения американской помощи.
В интервью газете "Коммерсант" Патрушев напомнил, что в преферансе есть термин "американская помощь". "Игрок якобы получает определенную помощь, но на самом деле существенно проигрывает. Не дай Бог никакой стране дожить до такой помощи", - сказал Патрушев.

Он напомнил, что Вашингтон начал использовать такую тактику еще при президенте Вудро Вильсоне. "Если помните, в конце Первой мировой войны он послал войска в Европу на помощь Великобритании и Франции. Сколько потом расплачивались за это не только побежденные немцы, но и сами англичане с французами? Только когда Гитлер объявил, что готовится к походу на Восток, Германии списали долги", - добавил Патрушев.

Он напомнил слова бывшего британского премьера Уинстон Черчилля о действиях США в отношении Великобритании в годы Второй мировой войны. "Мы думали, что они сдерут с нас шкуру, а они еще и мясо с костей снимут". Это он воскликнул тогда, когда США его вынудили обменять десяток военных баз в колониях на полсотни ржавых эсминцев, которые собирались уже резать на металлолом. Вот вам и атлантическая солидарность", - сказал Патрушев.
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 15:28
Вперед, в прошлое — Байден поставил перед Америкой нерешаемые задачи
По его словам, ту же модель Вашингтон применяет к союзникам по НАТО и сейчас. "Ни для кого уже не секрет, что вступление в НАТО для государств, особенно небольших, равносильно утрате части суверенитета. Некоторые наши партнеры из Европы доверительно признаются, что прекрасно понимают бесперспективность навязанного им антироссийского курса, но ничего не могут поделать – за них все решают Вашингтон и Брюссель", - отметил Патрушев.
НАТО уже трудно назвать военно-политическим блоком, и возникает вопрос, сдерживают ли Вашингтон и Брюссель Россию или же их задача – затормозить развитие Германии, Франции, Италии и других европейских государств, добавил секретарь Совбеза.
"Помните, как во времена феодализма вассалы были обязаны по первому требованию господина являться к нему со своим войском? Только сегодня они еще должны покупать у покровителя оружие, причем не считаясь со своим финансовым положением – в противном случае возникнут вопросы в их преданности. Об этом стоит помнить всем кандидатам в ряды НАТО, в том числе и тем, кто участвует в программах типа "Партнерства во имя мира". Цель у всех этих инициатив одна – не дать суверенным игрокам поднять голову и проводить прагматичную политику, направленную на собственное развитие", - резюмировал Патрушев.
Люди купаются в фонтане в США - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 08:00
Горячо-холодно: как американцы форматируют мир, играя на теме климата
 
РоссияНАТОНиколай ПатрушевСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния