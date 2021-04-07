https://ria.ru/20210407/ssha-1727254349.html

Патрушев оценил состояние отношений с США

Патрушев оценил состояние отношений с США

Отношения между Россией и США сейчас находятся на самом низком уровне с окончания холодной войны, политическая ситуация неблагоприятная, заявил секретарь Совета РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:22

2021-04-07T18:22

2021-04-07T18:38

россия

николай патрушев

сша

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Отношения между Россией и США сейчас находятся на самом низком уровне с окончания холодной войны, политическая ситуация неблагоприятная, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.Патрушев уверен, что многолетняя история отношений России и США показывает, как в решающие моменты два государства могли наладить сотрудничество, несмотря на разногласия."Поэтому мы все же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл, и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться", - добавил секретарь Совбеза РФ.Прогнозы дальнейшего развития отношений между Россией и США трудно назвать обнадеживающими, добавил Николай Патрушев.Патрушев отметил, что перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном надо оценивать трезво. По его словам, необходимо признать, что отношения с Россией для американского истеблишмента не являются определяющими, а РФ рассматривается "исключительно через призму внутриполитической борьбы"."Тем не менее, как я уже сказал, мы настроены на диалог в сферах взаимного интереса и надеемся, что США проявят такую же заинтересованность", - добавил секретарь российского Совбеза.При этом, в России исходят из того, что сценарий нормализации отношений с США и Евросоюзом был бы оптимальным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, в мире сегодня "есть целый ряд проблем, которые в принципе не могут быть решены без нормального сотрудничества между ведущими мировыми игроками – Россией, США, ЕС, Китаем, Индией".Долгосрочно, заявил Патрушев, выигрывают лишь те страны, которые продвигают и реализуют позитивную повестку дня, нацеленную не на создание разделительных линий, а не объединение усилий человечества "во имя всеобщего развития и процветания"."Россия такую повестку предлагает и готова к ее совместной реализации", - отметил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html

https://ria.ru/20210404/atom-1604075303.html

https://ria.ru/20210407/evrosoyuz-1604447283.html

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россия, николай патрушев, сша, в мире