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СМИ: в США назвали последствия возвращения в Договор по открытому небу
СМИ: в США назвали последствия возвращения в Договор по открытому небу
США считают, что их возвращение в Договор по открытому небу пошлет "неверный сигнал" России и подорвет позиции Вашингтона в сфере контроля над вооружениями,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:22
2021-04-07T16:51
джо байден
россия
договор по открытому небу
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США считают, что их возвращение в Договор по открытому небу пошлет "неверный сигнал" России и подорвет позиции Вашингтона в сфере контроля над вооружениями, сообщает в среду портал Defense News.По его данным, такую позицию американская сторона выразила в дипломатической ноте, которая была направлена международным партнерам США.Вместе с тем, напоминает он, окончательное решение относительно возможного присоединения США к договору пока не принято.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что военно-воздушные силы США приняли решение вывести из эксплуатации самолеты, которые использовались на протяжении почти 30 лет для выполнения наблюдательных полетов над Россией в рамках Договора по открытому небу. По данным издания, такие действия "вызывают вопросы о том, планирует ли президент США Джо Байден вернуться" в Договор по открытому небу с РФ.МИД РФ объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу 15 января. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В российском МИД подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
https://ria.ru/20210406/dogovor-1604396656.html
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джо байден, россия, договор по открытому небу, сша, в мире

СМИ: в США назвали последствия возвращения в Договор по открытому небу

16:22 07.04.2021 (обновлено: 16:51 07.04.2021)
 
© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Минобороны РФ
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США считают, что их возвращение в Договор по открытому небу пошлет "неверный сигнал" России и подорвет позиции Вашингтона в сфере контроля над вооружениями, сообщает в среду портал Defense News.
По его данным, такую позицию американская сторона выразила в дипломатической ноте, которая была направлена международным партнерам США.

"В ходе демарша 31 марта госдепартамент заявил многочисленным партнерам США, что американская администрация откровенно обеспокоена тем, что согласие на повторное присоединение к договору, который Россия продолжает нарушать, пошлет ей неверный сигнал и подорвет наши позиции в сфере контроля над вооружениями", - указывает портал.

Вместе с тем, напоминает он, окончательное решение относительно возможного присоединения США к договору пока не принято.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что военно-воздушные силы США приняли решение вывести из эксплуатации самолеты, которые использовались на протяжении почти 30 лет для выполнения наблюдательных полетов над Россией в рамках Договора по открытому небу. По данным издания, такие действия "вызывают вопросы о том, планирует ли президент США Джо Байден вернуться" в Договор по открытому небу с РФ.
Договор по открытому небу (ДОН) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
МИД РФ объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу 15 января. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В российском МИД подчеркивают, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
Самолет наблюдения США OC-135B - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 10:13
МИД поставил дедлайн для США по Договору об открытом небе
 
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