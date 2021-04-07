https://ria.ru/20210407/spektakl-1727216616.html

В Москве покажут знаковый спектакль театра Романа Виктюка "Служанки"

В Москве покажут знаковый спектакль театра Романа Виктюка "Служанки"

РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:01

2021-04-07T16:01

2021-04-07T16:21

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МОСКВА, 7 апр - Пресс-служба театра Романа Виктюка. В Санкт-Петербурге 2 апреля на сцену вернулся знаковый спектакль Романа Виктюка "Служанки". Москву это событие ожидает 9 апреля!"Служанки", в 1988 году ставшие первым спектаклем театра "Сатирикон" после ухода его основателя Аркадия Райкина, пережившие три редакции, временно сошедшие со сцены осенью прошлого года, вернулись спустя полгода после ухода их создателя Романа Виктюка. Вернулись с частичным обновлением состава – в Санкт-Петербурге впервые роль Мадам исполнил актер Никита Беляков.Восстановлением спектакля после более чем полугодового перерыва занимался первый исполнитель роли Мадам Александр Зуев, совместно с которым в 2006 году Виктюк создавал третью – существующую в настоящее время – редакцию знаменитой постановки."Служанки", более тридцати лет являющиеся визитной карточкой Романа Виктюка, полностью перевернувшие сценические традиции 80-х и на долгие годы, ставшие символом нового театрального направления в России и мире, с тех самых пор продолжают оставаться символом прорыва в современном театре, символом отмены любых табу, символом свершившейся театральной революции. Проверкой публики на открытость новому и способность хотя бы на два часа подняться над бытом и заглянуть в неведомое.Все годы существования спектакль, покоривший несколько поколений зрителей по всему миру, остается новаторским и одновременно является признанной театральной классикой. "Служанки" декларируют торжество Игры над обыденностью, театральность, возведенную в степень, – как отдельный сценический жанр. Именно благодаря особому способу актерского существования, заданному Виктюком, – постоянному ощущению дистанции по отношению к образу, неотождествлению себя с персонажем, – на сцене возникает история из жизни символов, масок, демонов, прекрасных чудовищ – но только не людей. И это – один из основополагающих принципов режиссуры Романа Виктюка.Переработанная режиссером фраза Жана Жене из книги "Богоматерь цветов": "Я считаю, что в "Служанках" играть должны мужчины. Именно мужчины," – послужила отправной точкой для небытовой, метафизической, ритуализированной постановки, ставшей отдельным театральным брендом. Вобравшим в себя изысканные линии модерна, элементы восточного театра и восточных же ритуалов, пластику из Индии, Греции и Египта, европейскую музыку и … абсолютное торжество красоты.Спустя 33 года "Служанки" все еще актуальны, все еще собирают полные залы, все еще вызывают длительные овации. Их все еще ждут в разных городах РФ и разных странах мира.Жизнь продолжается! Их сценическая жизнь и жизнь их создателя."Служанки". 9, 17, 19, 28 апреля, 2, 25, 31 мая на сцене Театра Романа Виктюка на Стромынке, 6.Автор: Жан ЖенеПостановка: Роман Виктюк Режиссер: Александр ЗуевСценография и костюмы: Алла КоженковаХореография: Эдвальд СмирновХудожник по свету: Анатолий Кузнецов Музыкальная концепция: Асаф Фараджиев Помощник режиссера: Галина МучиеваВ спектакле заняты: Соланж: заслуженный артист России Дмитрий БозинКлер: Александр СолдаткинМадам: Никита БеляковМесье: Иван Никульча/Артем БанниковСпектакль идет 2 часа 30 минут без антракта. Сбор гостей и представителей СМИ 9 апреля – 18:00. Начало спектакля – 19:00. Адрес театра: ул. Стромынка, 6 (ст. м. "Сокольники").Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы