https://ria.ru/20210407/sotrudnichestvo-1727251435.html

Патрушев назвал возможные направления сотрудничества с США

Патрушев назвал возможные направления сотрудничества с США

Россия и США могут сотрудничать в борьбе с оргпреступностью, по региональной проблематике, включая иранскую ядерную программу, заявил секретарь Совбеза РФ... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:07

2021-04-07T18:07

2021-04-07T18:07

россия

николай патрушев

сша

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия и США могут сотрудничать в борьбе с оргпреступностью, по региональной проблематике, включая иранскую ядерную программу, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду."Определенный потенциал для совместной работы имеется по таким вопросам, как борьба с международным терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и другими вызовами и угрозами, а также по ряду региональных тем, среди которых — Сирия, ближневосточное урегулирование, ядерная проблема Корейского полуострова, Совместный всеобъемлющий план действий", - сказал он.

https://ria.ru/20210407/peregovory-1727132771.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай патрушев, сша, в мире