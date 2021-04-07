https://ria.ru/20210407/sotrudnichestvo-1727251435.html
Патрушев назвал возможные направления сотрудничества с США
Патрушев назвал возможные направления сотрудничества с США
Россия и США могут сотрудничать в борьбе с оргпреступностью, по региональной проблематике, включая иранскую ядерную программу, заявил секретарь Совбеза РФ... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:07
2021-04-07T18:07
2021-04-07T18:07
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николай патрушев
сша
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия и США могут сотрудничать в борьбе с оргпреступностью, по региональной проблематике, включая иранскую ядерную программу, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду."Определенный потенциал для совместной работы имеется по таким вопросам, как борьба с международным терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и другими вызовами и угрозами, а также по ряду региональных тем, среди которых — Сирия, ближневосточное урегулирование, ядерная проблема Корейского полуострова, Совместный всеобъемлющий план действий", - сказал он.
https://ria.ru/20210407/peregovory-1727132771.html
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