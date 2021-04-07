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Пушилин заявил, что Минские соглашения превратились в вакханалию
Пушилин заявил, что Минские соглашения превратились в вакханалию
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что минские соглашения превратились в вакханалию, Киев заблокировал процесс мирного РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:20
2021-04-07T14:20
2021-04-07T14:33
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что минские соглашения превратились в вакханалию, Киев заблокировал процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе."Сейчас это (минские соглашения – ред.) превратилось в некую вакханалию. Украина заблокировала все", - сказал Пушилин на пресс-конференции.Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская делегация не поедет в Минск на переговоры трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они возобновятся в очном формате. По его словам, Белоруссия, якобы, находится под влиянием России, и у Киева "нет доверия к этой территории" – "нужно "искать другую страну, другой город".
https://ria.ru/20210406/polsha-1727107657.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире