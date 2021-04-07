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Суд оставил отца директора ФБК* в СИЗО
Суд оставил отца директора ФБК* в СИЗО
Ростовский областной суд в среду оставил под стражей отца директора "Фонда борьбы с коррупцией*" Юрия Жданова, обвиняемого в превышении полномочий при выдаче... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:07
2021-04-07T12:08
юрий жданов
россия
владимир воронин
фонд борьбы с коррупцией
ростовский областной суд
ростов-на-дону
аксай
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр – РИА Новости. Ростовский областной суд в среду оставил под стражей отца директора "Фонда борьбы с коррупцией*" Юрия Жданова, обвиняемого в превышении полномочий при выдаче квартиры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В СИЗО Жданова 27 марта поместил Советский районный суд Ростова-на-Дону: он заключен под стражу до 21 мая 2021 года включительно. Это решение защита обжаловала в областном суде.В ходе процесса защитник Жданова Михаил Тохмахов попросил отпустить подзащитного под любую меру пресечения, только не заключение под стражу. По его словам, его пожилой клиент болен и "содействует" следствию.Сам Жданов сообщил в суде, что уже предоставил следствию все электронные носители и документы.Суд в этом споре встал на сторону обвинения: "Постановление Советского районного суда от 27 марта 2021 года в отношении Жданова оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения".Юрий Жданов был задержан в Ростове-на-Дону 26 марта. По информации его адвоката Владимира Воронина, ранее его подзащитный работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекает Жданова к уголовной ответственности. Как предполагается, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела права на квартиру.При этом окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации, отмечал адвокат. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, указывал Воронин.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210401/ekstremizm-1603881959.html
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юрий жданов, россия, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, ростовский областной суд, ростов-на-дону, аксай, происшествия

Суд оставил отца директора ФБК* в СИЗО

12:07 07.04.2021 (обновлено: 12:08 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр – РИА Новости. Ростовский областной суд в среду оставил под стражей отца директора "Фонда борьбы с коррупцией*" Юрия Жданова, обвиняемого в превышении полномочий при выдаче квартиры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В СИЗО Жданова 27 марта поместил Советский районный суд Ростова-на-Дону: он заключен под стражу до 21 мая 2021 года включительно. Это решение защита обжаловала в областном суде.
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В ходе процесса защитник Жданова Михаил Тохмахов попросил отпустить подзащитного под любую меру пресечения, только не заключение под стражу. По его словам, его пожилой клиент болен и "содействует" следствию.
"Прошу суд учесть готовность Фонда зашиты прав и граждан внести за Жданова залог в размере 1 миллиона рублей, в случае применения такой меры пресечения", - отметил адвокат.
Сам Жданов сообщил в суде, что уже предоставил следствию все электронные носители и документы.
"Я живу в Аксае. Добраться до Крайнего севера и уничтожить там какие-то документы - это из области фантастики... Повлиять на показания свидетелей, которые уже все их дали, это тоже нереально", - сказал он. Жданов добавил, что два дня "лежал в камере влежку, потому что там все кашляют".
Суд в этом споре встал на сторону обвинения: "Постановление Советского районного суда от 27 марта 2021 года в отношении Жданова оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения".
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Юрий Жданов был задержан в Ростове-на-Дону 26 марта. По информации его адвоката Владимира Воронина, ранее его подзащитный работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.
За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекает Жданова к уголовной ответственности. Как предполагается, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела права на квартиру.
При этом окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации, отмечал адвокат. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, указывал Воронин.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Юрий ЖдановРоссияВладимир ВоронинФонд борьбы с коррупциейРостовский областной судРостов-на-ДонуАксайПроисшествия
 
 
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