https://ria.ru/20210407/sizo-1727156001.html

Суд оставил отца директора ФБК* в СИЗО

Суд оставил отца директора ФБК* в СИЗО

Ростовский областной суд в среду оставил под стражей отца директора "Фонда борьбы с коррупцией*" Юрия Жданова, обвиняемого в превышении полномочий при выдаче... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:07

2021-04-07T12:07

2021-04-07T12:08

юрий жданов

россия

владимир воронин

фонд борьбы с коррупцией

ростовский областной суд

ростов-на-дону

аксай

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр – РИА Новости. Ростовский областной суд в среду оставил под стражей отца директора "Фонда борьбы с коррупцией*" Юрия Жданова, обвиняемого в превышении полномочий при выдаче квартиры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В СИЗО Жданова 27 марта поместил Советский районный суд Ростова-на-Дону: он заключен под стражу до 21 мая 2021 года включительно. Это решение защита обжаловала в областном суде.В ходе процесса защитник Жданова Михаил Тохмахов попросил отпустить подзащитного под любую меру пресечения, только не заключение под стражу. По его словам, его пожилой клиент болен и "содействует" следствию.Сам Жданов сообщил в суде, что уже предоставил следствию все электронные носители и документы.Суд в этом споре встал на сторону обвинения: "Постановление Советского районного суда от 27 марта 2021 года в отношении Жданова оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения".Юрий Жданов был задержан в Ростове-на-Дону 26 марта. По информации его адвоката Владимира Воронина, ранее его подзащитный работал в администрации поселка на Крайнем Севере. Также он был членом жилищной комиссии - совещательного органа, обладающего правом давать рекомендации о выдаче квартир по договорам социального найма.За одну из рекомендаций о выдаче квартиры местной жительнице, по его словам, следствие и привлекает Жданова к уголовной ответственности. Как предполагается, эту рекомендацию он дал незаконно, так как женщина ранее уже получила субсидию и не имела права на квартиру.При этом окончательное решение о выдаче квартир принимал глава администрации, отмечал адвокат. Были случаи, когда комиссия квартиру выдавать не рекомендовала, однако глава принимал противоположное решение, указывал Воронин.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210401/ekstremizm-1603881959.html

https://ria.ru/20210224/zelenskiy-1598846061.html

россия

ростов-на-дону

аксай

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юрий жданов, россия, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, ростовский областной суд, ростов-на-дону, аксай, происшествия