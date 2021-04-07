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СМИ: два британских корабля столкнулись во время швартовки
СМИ: два британских корабля столкнулись во время швартовки
Капитан минного тральщика британских ВМС, выполняя незнакомый маневр на базе в Бахрейне, повредил судно, которое в течение нескольких месяцев будет проходить... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:57
2021-04-07T16:58
великобритания
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Капитан минного тральщика британских ВМС, выполняя незнакомый маневр на базе в Бахрейне, повредил судно, которое в течение нескольких месяцев будет проходить ремонт стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов (138 тысяч долларов), пишет газета Sun со ссылкой на источники во флоте.Инцидент произошел 16 марта, когда лейтенант-коммандер Саймон Ривз, командующий тральщиком Chiddingfold, впервые в своей карьере предпринял попытку ночной швартовки параллельно с другим кораблем.По словам источника, во время маневра тральщик два раза врезался в другой британский корабль, получив пробоину в корпусе. В адмиралтействе не стали подвергать сомнению профессиональную компетенцию капитана, заявив, что причиной столкновения стали "ветер, прилив и отказ оборудования", отмечает издание.
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великобритания, бахрейн, в мире

СМИ: два британских корабля столкнулись во время швартовки

16:57 07.04.2021 (обновлено: 16:58 07.04.2021)
 
© Фото : Royal NavyТральщик британских ВМС Chiddingfold
Тральщик британских ВМС Chiddingfold - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Royal Navy
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Капитан минного тральщика британских ВМС, выполняя незнакомый маневр на базе в Бахрейне, повредил судно, которое в течение нескольких месяцев будет проходить ремонт стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов (138 тысяч долларов), пишет газета Sun со ссылкой на источники во флоте.
Инцидент произошел 16 марта, когда лейтенант-коммандер Саймон Ривз, командующий тральщиком Chiddingfold, впервые в своей карьере предпринял попытку ночной швартовки параллельно с другим кораблем.
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 02:58
Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
По словам источника, во время маневра тральщик два раза врезался в другой британский корабль, получив пробоину в корпусе. В адмиралтействе не стали подвергать сомнению профессиональную компетенцию капитана, заявив, что причиной столкновения стали "ветер, прилив и отказ оборудования", отмечает издание.
 
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