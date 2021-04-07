https://ria.ru/20210407/shvartovka-1727233627.html

СМИ: два британских корабля столкнулись во время швартовки

СМИ: два британских корабля столкнулись во время швартовки

Капитан минного тральщика британских ВМС, выполняя незнакомый маневр на базе в Бахрейне, повредил судно, которое в течение нескольких месяцев будет проходить... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:57

2021-04-07T16:57

2021-04-07T16:58

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Капитан минного тральщика британских ВМС, выполняя незнакомый маневр на базе в Бахрейне, повредил судно, которое в течение нескольких месяцев будет проходить ремонт стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов (138 тысяч долларов), пишет газета Sun со ссылкой на источники во флоте.Инцидент произошел 16 марта, когда лейтенант-коммандер Саймон Ривз, командующий тральщиком Chiddingfold, впервые в своей карьере предпринял попытку ночной швартовки параллельно с другим кораблем.По словам источника, во время маневра тральщик два раза врезался в другой британский корабль, получив пробоину в корпусе. В адмиралтействе не стали подвергать сомнению профессиональную компетенцию капитана, заявив, что причиной столкновения стали "ветер, прилив и отказ оборудования", отмечает издание.

https://ria.ru/20210202/flot-1595599897.html

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великобритания, бахрейн, в мире