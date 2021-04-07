https://ria.ru/20210407/shtamm-1727205399.html

ЕК выделит 123 миллиона евро на срочные исследования штаммов COVID-19

ЕК выделит 123 миллиона евро на срочные исследования штаммов COVID-19

Еврокомиссия направит 123 миллиона евро на срочные исследования новых вариантов коронавируса, говорится в релизе ЕК. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:22

2021-04-07T15:22

2021-04-07T15:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

стелла кириакидес

мария князева

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия направит 123 миллиона евро на срочные исследования новых вариантов коронавируса, говорится в релизе ЕК.Еврокомиссар по инновациям и исследованиям Мария Габриэль отметила в связи с этим, что Еврокомиссия продолжает собирать все имеющиеся в её распоряжении ресурсы для борьбы с пандемией и проблемами, которые вызывают новые мутации коронавируса. По её словам, которые приводятся в релизе, важно работать над ранним выявлением новых штаммов, организацией и координацией клинических испытаний новых вакцин против них и методов их лечения, обеспечивая при этом должный сбор и обмен данными на всех этих этапах.Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в начале марта сообщала, что Еврокомиссия направит 200 миллионов евро на улучшение диагностики новых штаммов COVID-19 в Евросоюзе, хочет создать "библиотеку" мутаций вируса и предоставлять данные о них разработчикам вакцин. Она отметила, что распространение новых вариантов коронавируса носит реальную угрозу, на которую необходимо реагировать. ЕС важно действовать по двум направлениям. Первое - в области улучшения распознавания новых штаммов, второе - в области создания вакцин против них.

https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603696284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, стелла кириакидес, мария князева, еврокомиссия, евросоюз, в мире