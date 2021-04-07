Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/shtamm-1727205399.html
ЕК выделит 123 миллиона евро на срочные исследования штаммов COVID-19
ЕК выделит 123 миллиона евро на срочные исследования штаммов COVID-19
Еврокомиссия направит 123 миллиона евро на срочные исследования новых вариантов коронавируса, говорится в релизе ЕК. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:22
2021-04-07T15:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
стелла кириакидес
мария князева
еврокомиссия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594416138_0:61:310:235_1920x0_80_0_0_39f6ecc82648901572244731fc3c6a47.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия направит 123 миллиона евро на срочные исследования новых вариантов коронавируса, говорится в релизе ЕК.Еврокомиссар по инновациям и исследованиям Мария Габриэль отметила в связи с этим, что Еврокомиссия продолжает собирать все имеющиеся в её распоряжении ресурсы для борьбы с пандемией и проблемами, которые вызывают новые мутации коронавируса. По её словам, которые приводятся в релизе, важно работать над ранним выявлением новых штаммов, организацией и координацией клинических испытаний новых вакцин против них и методов их лечения, обеспечивая при этом должный сбор и обмен данными на всех этих этапах.Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в начале марта сообщала, что Еврокомиссия направит 200 миллионов евро на улучшение диагностики новых штаммов COVID-19 в Евросоюзе, хочет создать "библиотеку" мутаций вируса и предоставлять данные о них разработчикам вакцин. Она отметила, что распространение новых вариантов коронавируса носит реальную угрозу, на которую необходимо реагировать. ЕС важно действовать по двум направлениям. Первое - в области улучшения распознавания новых штаммов, второе - в области создания вакцин против них.
https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603696284.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594416138_0:32:310:265_1920x0_80_0_0_164d0139c1c525e5cb08ef5d9b32f5c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, стелла кириакидес, мария князева, еврокомиссия, евросоюз, в мире

ЕК выделит 123 миллиона евро на срочные исследования штаммов COVID-19

15:22 07.04.2021
 
© Фото : РоспотребнадзорФотография под микроскопом британского штамма коронавируса
Фотография под микроскопом британского штамма коронавируса - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия направит 123 миллиона евро на срочные исследования новых вариантов коронавируса, говорится в релизе ЕК.
"Комиссия направит 123 миллиона евро из Horizon Europe, новой программы ЕС по поддержке исследований и инноваций, для срочного изучения вариантов коронавируса", - сообщает ЕК.
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 19:47Распространение коронавируса
В EMA прокомментировали ситуацию с вакциной AstraZeneca в Европе
Еврокомиссар по инновациям и исследованиям Мария Габриэль отметила в связи с этим, что Еврокомиссия продолжает собирать все имеющиеся в её распоряжении ресурсы для борьбы с пандемией и проблемами, которые вызывают новые мутации коронавируса. По её словам, которые приводятся в релизе, важно работать над ранним выявлением новых штаммов, организацией и координацией клинических испытаний новых вакцин против них и методов их лечения, обеспечивая при этом должный сбор и обмен данными на всех этих этапах.
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в начале марта сообщала, что Еврокомиссия направит 200 миллионов евро на улучшение диагностики новых штаммов COVID-19 в Евросоюзе, хочет создать "библиотеку" мутаций вируса и предоставлять данные о них разработчикам вакцин. Она отметила, что распространение новых вариантов коронавируса носит реальную угрозу, на которую необходимо реагировать. ЕС важно действовать по двум направлениям. Первое - в области улучшения распознавания новых штаммов, второе - в области создания вакцин против них.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Стелла КириакидесМария КнязеваЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния