ЕК выделит 123 миллиона евро на срочные исследования штаммов COVID-19
© Фото : РоспотребнадзорФотография под микроскопом британского штамма коронавируса
© Фото : Роспотребнадзор
БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия направит 123 миллиона евро на срочные исследования новых вариантов коронавируса, говорится в релизе ЕК.
"Комиссия направит 123 миллиона евро из Horizon Europe, новой программы ЕС по поддержке исследований и инноваций, для срочного изучения вариантов коронавируса", - сообщает ЕК.
Еврокомиссар по инновациям и исследованиям Мария Габриэль отметила в связи с этим, что Еврокомиссия продолжает собирать все имеющиеся в её распоряжении ресурсы для борьбы с пандемией и проблемами, которые вызывают новые мутации коронавируса. По её словам, которые приводятся в релизе, важно работать над ранним выявлением новых штаммов, организацией и координацией клинических испытаний новых вакцин против них и методов их лечения, обеспечивая при этом должный сбор и обмен данными на всех этих этапах.
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в начале марта сообщала, что Еврокомиссия направит 200 миллионов евро на улучшение диагностики новых штаммов COVID-19 в Евросоюзе, хочет создать "библиотеку" мутаций вируса и предоставлять данные о них разработчикам вакцин. Она отметила, что распространение новых вариантов коронавируса носит реальную угрозу, на которую необходимо реагировать. ЕС важно действовать по двум направлениям. Первое - в области улучшения распознавания новых штаммов, второе - в области создания вакцин против них.