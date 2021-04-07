https://ria.ru/20210407/schet-1727114927.html

Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета

Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета

По каким критериям следует выбирать банк, в котором вы собираетесь держать свои деньги, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T02:12

2021-04-07T02:12

2021-04-07T02:12

россия

юрий твердохлеб

банки

вклады

общество

экономика

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. По каким критериям следует выбирать банк, в котором вы собираетесь держать свои деньги, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.Российские кредитные организации делятся на две категории ‒ банки с базовой и с универсальной лицензией. Универсальная лицензия предполагает больший размер уставного капитала и более широкий перечень банковских операций. Однако ориентироваться только на размер и уровень банка не стоит, уверен эксперт.По его словам, небольшие банки тоже являются достаточно надежными и стабильными в своей деятельности."Как показывает практика, иногда малые, средние банки в условиях кризисных явлений могут демонстрировать даже большую стабильность, чем банки более крупные. Тем более система страхования вкладов работает достаточно эффективно, поэтому в случае каких-то проблем вы получите свои деньги", – пояснил Твердохлеб.В то же время, по его словам, если кредитная организация предлагает слишком привлекательные по сравнению с другими банками условия ‒ например, гораздо более высокие ставки по вкладам ‒ то это повод насторожиться. Скорее всего, причиной такого шага стали какие-то проблемы банковского учреждения, предупредил эксперт.Экономист объяснил, на что еще следует обращать внимание, оценивая степень надежности кредитной организации."Надо смотреть отчетность банков, потихоньку учиться читать, понимать отчетность, то есть свидетельство стабильности работы банка. Надо следить за публикациями в прессе по поводу банков, потому что какая-то информация может просочиться. Плюс к этому, если Центробанк проверяет коммерческий банк и выносит в отношении него какие-то предписания, решения, то банк обязан такие вещи публиковать на сайте в части соответствующих ограничительных мер", ‒ пояснил эксперт.

https://ria.ru/20210305/vklady-1600003757.html

https://ria.ru/20210329/poterya-1603206375.html

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россия, юрий твердохлеб, банки, вклады, общество, экономика