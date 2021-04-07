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Президент Литвы планирует добиваться от ЕС новых санкций против России
Президент Литвы планирует добиваться от ЕС новых санкций против России
Литва намерена добиваться от ЕС дополнительных санкций против России , заявил литовский президент Гитанас Науседа в среду на встрече с главой МИД Испании... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:12
2021-04-07T15:03
россия
гитанас науседа
жозеп боррель
нато
евросоюз
латвия
вильнюс
в мире
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ВИЛЬНЮС, 7 апр — РИА Новости. Литва намерена добиваться от ЕС дополнительных санкций против России , заявил литовский президент Гитанас Науседа в среду на встрече с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя.Во вторник Гонсалес Лайя прибыла в Вильнюс, где у нее запланированы ряд встреч. В программе визита также встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, побывавшей в Мадриде в конце декабря, тогда Гонсалес Лайя предложила белорусской оппозиции "любую поддержку, которая может понадобиться в подготовке... перехода к демократии".По данны пресс-службы, на встрече обсуждались двусторонние отношения, сотрудничество между ЕС и НАТО, ухудшающаяся ситуация на востоке Украины и экономическое сотрудничество в области высоких технологий и инноваций.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).
https://ria.ru/20210319/potok-1602000786.html
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россия, гитанас науседа, жозеп боррель, нато, евросоюз, латвия, вильнюс, в мире

Президент Литвы планирует добиваться от ЕС новых санкций против России

14:12 07.04.2021 (обновлено: 15:03 07.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Литвы Гитанас Науседа выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Президент Литвы Гитанас Науседа выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВИЛЬНЮС, 7 апр — РИА Новости. Литва намерена добиваться от ЕС дополнительных санкций против России , заявил литовский президент Гитанас Науседа в среду на встрече с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя.
Во вторник Гонсалес Лайя прибыла в Вильнюс, где у нее запланированы ряд встреч. В программе визита также встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, побывавшей в Мадриде в конце декабря, тогда Гонсалес Лайя предложила белорусской оппозиции "любую поддержку, которая может понадобиться в подготовке... перехода к демократии".

"Мы уделяем особое внимание ситуации с безопасностью в регионе. Ухудшение ситуации в России в области прав и свобод человека и усиливающееся агрессивное поведение страны, такое как концентрация войск на границе с Украиной, не являются позитивными, поэтому Литва будет добиваться дополнительных санкций от ЕС, если ситуация не изменится", - цитирует Науседу его пресс-служба.

По данны пресс-службы, на встрече обсуждались двусторонние отношения, сотрудничество между ЕС и НАТО, ухудшающаяся ситуация на востоке Украины и экономическое сотрудничество в области высоких технологий и инноваций.
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Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).
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