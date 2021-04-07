Президент Литвы планирует добиваться от ЕС новых санкций против России
14:12 07.04.2021 (обновлено: 15:03 07.04.2021)
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Литвы Гитанас Науседа выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
ВИЛЬНЮС, 7 апр — РИА Новости. Литва намерена добиваться от ЕС дополнительных санкций против России , заявил литовский президент Гитанас Науседа в среду на встрече с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя.
Во вторник Гонсалес Лайя прибыла в Вильнюс, где у нее запланированы ряд встреч. В программе визита также встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, побывавшей в Мадриде в конце декабря, тогда Гонсалес Лайя предложила белорусской оппозиции "любую поддержку, которая может понадобиться в подготовке... перехода к демократии".
"Мы уделяем особое внимание ситуации с безопасностью в регионе. Ухудшение ситуации в России в области прав и свобод человека и усиливающееся агрессивное поведение страны, такое как концентрация войск на границе с Украиной, не являются позитивными, поэтому Литва будет добиваться дополнительных санкций от ЕС, если ситуация не изменится", - цитирует Науседу его пресс-служба.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).
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