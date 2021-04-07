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Появились первые кадры с места падения истребителя NF-5 в Турции
Появились первые кадры с места падения истребителя NF-5 в Турции
В Сети появились кадры с места крушения истребителя ВВС Турции NF-5, в результате которого погиб пилот. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:12
2021-04-07T15:12
2021-04-07T15:19
турция
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Сети появились кадры с места крушения истребителя ВВС Турции NF-5, в результате которого погиб пилот.На фотографиях видно большое количество спасателей.По данным газеты Sabah, NF-5 разбился во время учебного полета. Отмечается, что самолет использовала пилотажная группа Türk Yıldızları ("Турецкие звезды").Позднее Министерство обороны страны подтвердило факт катастрофы.
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турция, в мире
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Сети появились кадры с места крушения истребителя ВВС Турции NF-5, в результате которого погиб пилот.
На фотографиях видно большое количество спасателей.
По данным газеты Sabah, NF-5 разбился во время учебного полета. Отмечается, что самолет использовала пилотажная группа Türk Yıldızları ("Турецкие звезды").
Позднее Министерство обороны страны подтвердило факт катастрофы.