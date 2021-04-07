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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210407/rusalochka-1727197973.html
Ремейк "Русалочки" снимут в одном из самых красивых мест Сардинии
Ремейк "Русалочки" снимут в одном из самых красивых мест Сардинии
СМИ узнали, что съемки полнометражного фильма "Русалочка" по мотивам одноименного мультфильма студии Disney пройдут на острове Сардиния (Италия), сообщает... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:48
2021-04-07T16:48
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что съемки полнометражного фильма "Русалочка" по мотивам одноименного мультфильма студии Disney пройдут на острове Сардиния (Италия), сообщает Variety. Источник рассказал изданию, что съемочная группа будет работать в небольшой приморской деревушке Санта-Тереза-Галлура, расположенной на северном побережье острова. Этот район считается одним из самых живописных на Сардинии. Он известен чистым морем, каменистым берегом и сооружениями времен бронзового века.Ожидается, что к кинопроизводству приступят в начале лета. Сейчас сотрудники Disney, находящиеся на острове, выбирают оптимальные локации для съемок, а также проводят другие подготовительные работы.Режиссер фильма — Роб Маршалл, снявший киномюзиклы "Чикаго" и "Мэри Поппинс возвращается". Роль русалочки Ариэль исполнит R&amp;B-певица Холли Бэйли, а ее возлюбленного — принца Эрика Джон Хауэр-Кинг ("Маленькие женщины", "Путь домой"). Дата выхода картины еще не объявлена.
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новости - туризм, сардиния, the walt disney company, италия, кино и сериалы, новости культуры

Ремейк "Русалочки" снимут в одном из самых красивых мест Сардинии

16:48 07.04.2021
 
© AP Photo / Jordan Strauss Актриса Холли Бэйли
 Актриса Холли Бэйли - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что съемки полнометражного фильма "Русалочка" по мотивам одноименного мультфильма студии Disney пройдут на острове Сардиния (Италия), сообщает Variety.
Источник рассказал изданию, что съемочная группа будет работать в небольшой приморской деревушке Санта-Тереза-Галлура, расположенной на северном побережье острова. Этот район считается одним из самых живописных на Сардинии. Он известен чистым морем, каменистым берегом и сооружениями времен бронзового века.
Ожидается, что к кинопроизводству приступят в начале лета. Сейчас сотрудники Disney, находящиеся на острове, выбирают оптимальные локации для съемок, а также проводят другие подготовительные работы.
Режиссер фильма — Роб Маршалл, снявший киномюзиклы "Чикаго" и "Мэри Поппинс возвращается". Роль русалочки Ариэль исполнит R&B-певица Холли Бэйли, а ее возлюбленного — принца Эрика Джон Хауэр-Кинг ("Маленькие женщины", "Путь домой").
Дата выхода картины еще не объявлена.
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