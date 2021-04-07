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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210407/rudenya-1727202698.html
Руденя: ряд районов Верхневолжья получат собственные программы развития
Руденя: ряд районов Верхневолжья получат собственные программы развития
Для ряда муниципалитетов Тверской области будут разработаны индивидуальные программы развития, сообщает пресс-служба областного правительства по итогам... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:12
2021-04-07T15:12
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 7 апр – РИА Новости. Для ряда муниципалитетов Тверской области будут разработаны индивидуальные программы развития, сообщает пресс-служба областного правительства по итогам заседания регионального кабинета министров, на котором рассматривались системные меры поддержки муниципальных образований региона с недостаточно высокими темпами социально-экономического развития.Одним из главных направлений работы областных властей для достижения этой цели глава региона назвал газификацию территорий, которая существенно повысит привлекательность районов, доступность инфраструктуры. По данным областного Минэкономразвития, прежде всего поддержка необходима Краснохолмскому и Лесному муниципальным округам, Жарковскому, Молоковскому, Сонковскому и Спировскому районам. Для этих муниципалитетов разработают индивидуальные программы развития на пятилетний период, которые будут содержать поддержку для действующих предприятий, стимулирование открытия новых производств, пространственное развитие территорий, привлечение инвесторов. Такие муниципалитеты смогут стать участниками областной Адресной инвестиционной программы с уровнем софинансирования на реализацию проектов не более 1%. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение районов, льготное субсидирование бизнеса, налоговые преференции.По сообщению пресс-службы, отдельно на заседании правительства обсуждался вопрос развития монопрофильных территорий региона. Сейчас в Верхневолжье их насчитывается семь: это поселки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово, города Западная Двина, Кувшиново, Удомля. В городе Кувшиново создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). За десять лет там планируется создать свыше 1200 новых рабочих мест, привлечь более 15 миллиардов рублей инвестиций. Уже заявлена реализация на ТОСЭР сразу нескольких якорных инвестиционных проектов.В 2021 году планируется создать территорию опережающего социально-экономического развития и в Удомельском городском округе.
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игорь руденя

Руденя: ряд районов Верхневолжья получат собственные программы развития

15:12 07.04.2021
 
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области
Губернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 7 апр – РИА Новости. Для ряда муниципалитетов Тверской области будут разработаны индивидуальные программы развития, сообщает пресс-служба областного правительства по итогам заседания регионального кабинета министров, на котором рассматривались системные меры поддержки муниципальных образований региона с недостаточно высокими темпами социально-экономического развития.
"У наших муниципалитетов разный потенциал по развитию сельского хозяйства и промышленности, уровню инфраструктурной обеспеченности и транспортной доступности, по кадровому потенциалу. И это дает разные возможности по привлечению инвестиций. Задача правительства Тверской области – оказать содействие в формировании дополнительных возможностей для развития тех территорий, где нужно привлечь инвестиции, создать новые рабочие места. Мы должны обеспечить качество жизни граждан вне зависимости от муниципалитетов, где они проживают", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
Одним из главных направлений работы областных властей для достижения этой цели глава региона назвал газификацию территорий, которая существенно повысит привлекательность районов, доступность инфраструктуры.
По данным областного Минэкономразвития, прежде всего поддержка необходима Краснохолмскому и Лесному муниципальным округам, Жарковскому, Молоковскому, Сонковскому и Спировскому районам.
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Для этих муниципалитетов разработают индивидуальные программы развития на пятилетний период, которые будут содержать поддержку для действующих предприятий, стимулирование открытия новых производств, пространственное развитие территорий, привлечение инвесторов.
Такие муниципалитеты смогут стать участниками областной Адресной инвестиционной программы с уровнем софинансирования на реализацию проектов не более 1%. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение районов, льготное субсидирование бизнеса, налоговые преференции.
По сообщению пресс-службы, отдельно на заседании правительства обсуждался вопрос развития монопрофильных территорий региона. Сейчас в Верхневолжье их насчитывается семь: это поселки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово, города Западная Двина, Кувшиново, Удомля. В городе Кувшиново создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). За десять лет там планируется создать свыше 1200 новых рабочих мест, привлечь более 15 миллиардов рублей инвестиций. Уже заявлена реализация на ТОСЭР сразу нескольких якорных инвестиционных проектов.
В 2021 году планируется создать территорию опережающего социально-экономического развития и в Удомельском городском округе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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