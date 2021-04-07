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В Киеве закроют здание Россотрудничества
В Киеве закроют здание Россотрудничества
Россотрудничество закроет здание своего представительства в Киеве из-за украинских санкций, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Павел Шевцов. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T19:36
2021-04-07T19:36
2021-04-07T20:12
госдума рф
владимир зеленский
вячеслав володин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россотрудничество закроет здание своего представительства в Киеве из-за украинских санкций, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Павел Шевцов.При этом он подчеркнул, что мероприятия федерального агентства на Украине будут продолжаться.Шевцов также добавил, что Москва не собирается расторгать межправительственное соглашение с Киевом о культурных центрах от 1998 года, так как санкции не имеют к их работе никакого отношения.Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских юридических лиц по подозрению в контрабанде, в том числе Россотрудничества.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обсудят с руководством МИД и Россотрудничества меры по поддержке соотечественников на Украине в связи с новыми санкциями.
https://ria.ru/20210405/sanktsii-1604267494.html
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госдума рф, владимир зеленский, вячеслав володин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), киев, украина, в мире