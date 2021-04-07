https://ria.ru/20210407/resurs-1727043445.html

Новый ресурс "России сегодня" поможет абитуриентам-2021 выбрать вуз

Новый ресурс "России сегодня" поможет абитуриентам-2021 выбрать вуз

Информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня" "Социальный навигатор" и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова представят в РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T09:00

2021-04-07T09:00

2021-04-07T09:00

социальный навигатор

миа "россия сегодня"

наталья тюрина

риа новости

новости агентства

общество

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня" "Социальный навигатор" и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова представят в среду свой совместный инновационный аналитический ресурс "Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021". Его презентации будет посвящена онлайн-конференция, которая начнется в 11.00 мск.Ресурс нового поколения "Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021" призван помочь выпускникам средних школ сориентироваться при выборе места продолжения образования. В основу его создания легли Большие данные (big data) по профессиям и зарплатам за 2020 год, где в рамках проводимой работы ежедневно обрабатывалось более 1 млн актуальных вакансий и более 500 тысяч резюме со всей страны. На базе полученных с сайтов крупнейших рекрутинговых агентств данных, были сопоставлены рабочие профессии из Справочника профессий Министерства труда и социальной защиты РФ со специальностями из перечня направлений подготовки Министерства науки и высшего образования РФ, а также зафиксированы зарплатные предложения. Благодаря этому абитуриенты смогут оценить специальности, по которым идет обучение в вузах, понять, учат ли вообще в регионах тому, что действительно востребовано на рынке. В онлайн-конференция примут участие: Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина."Социальный навигатор" - информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20201112/navigator-1584370178.html

https://ria.ru/20210330/premiya-1603353748.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, миа "россия сегодня", наталья тюрина, риа новости, новости агентства, общество