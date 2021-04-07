Новый ресурс "России сегодня" поможет абитуриентам-2021 выбрать вуз
© РИА НовостиИнновационный аналитический ресурс "Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021"
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня" "Социальный навигатор" и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова представят в среду свой совместный инновационный аналитический ресурс "Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021". Его презентации будет посвящена онлайн-конференция, которая начнется в 11.00 мск.
Ресурс нового поколения "Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021" призван помочь выпускникам средних школ сориентироваться при выборе места продолжения образования. В основу его создания легли Большие данные (big data) по профессиям и зарплатам за 2020 год, где в рамках проводимой работы ежедневно обрабатывалось более 1 млн актуальных вакансий и более 500 тысяч резюме со всей страны.
"С помощью разработанной в РЭУ автоматизированной системы мониторинга предлагаемых зарплат мы обработали десятки терабайт информации с сайтов рекрутинговых агентств. Для России это первое подобное исследование, имеющее столь полный охват. Полученные результат открывают не только новые возможности анализа и оценки социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом, но и позволят делать молодежи осознанный карьерный выбор", – подчеркнул руководитель Научно-исследовательского объедения Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Сергей Валентей.
На базе полученных с сайтов крупнейших рекрутинговых агентств данных, были сопоставлены рабочие профессии из Справочника профессий Министерства труда и социальной защиты РФ со специальностями из перечня направлений подготовки Министерства науки и высшего образования РФ, а также зафиксированы зарплатные предложения. Благодаря этому абитуриенты смогут оценить специальности, по которым идет обучение в вузах, понять, учат ли вообще в регионах тому, что действительно востребовано на рынке.
"Впервые абитуриенты смогут выбирать профессии исходя из их позиций в реальном секторе экономики, а не из того, как их представляют в образовательной системе. Это позволит им понять, учат ли вузы в их регионах тому, что действительно востребовано на рынке, или надо планировать переезд; соотнести затраты на обучение и предлагаемую по итогам обучения заработную плату", – отметила руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина.
В онлайн-конференция примут участие:
- —проректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно;
- —ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина Черникова;
- —ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи;
- —ректор Ярославского государственного технического университета Елена Степанова;
- —ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко;
- —президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО", председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате РФ Ольга Голышенкова.
12 ноября 2020, 20:06"Социальный навигатор" получил серебро на конкурсе "ПРО Образование"
Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина.
"Социальный навигатор" - информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.
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