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Решетников назвал основной фактор инфляции в России
Решетников назвал основной фактор инфляции в России
Основным фактором инфляции в России в последнее время стал экспорт - из-за роста мировых цен на продовольствие, заявил министр экономического развития РФ Максим РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:48
2021-04-07T14:05
россия
цены на нефть
максим решетников
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Основным фактором инфляции в России в последнее время стал экспорт - из-за роста мировых цен на продовольствие, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.Экспортная инфляция, напротив, пришла в Россию достаточно быстро, отметил министр. Он напомнил, что РФ является крупным экспортером продовольствия - пшеницы, подсолнечного масла, семян подсолнечника и других продуктов. Всплеск мировых цен, который произошел в ноябре-декабре 2020 года, тут же отразился на внутреннем рынке.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.Кроме того, со 2 июня текущего года в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Осенью в РФ будет запущен демпферный механизм по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.
https://ria.ru/20210328/investitsii-1603169195.html
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россия, цены на нефть, максим решетников, экономика

Решетников назвал основной фактор инфляции в России

13:48 07.04.2021 (обновлено: 14:05 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Основным фактором инфляции в России в последнее время стал экспорт - из-за роста мировых цен на продовольствие, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Инфляция, связанная с импортом, приходила к нам очень постепенно, потому что, мы помним, было сжатие спроса, локдауны и так далее, поэтому постепенно открывалось, и этот эффект не был ярко выраженным, он был сильно растянутым во времени", - сказал Решетников, выступая в среду на сессии биржевого форума.
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Экспортная инфляция, напротив, пришла в Россию достаточно быстро, отметил министр. Он напомнил, что РФ является крупным экспортером продовольствия - пшеницы, подсолнечного масла, семян подсолнечника и других продуктов. Всплеск мировых цен, который произошел в ноябре-декабре 2020 года, тут же отразился на внутреннем рынке.
"Это был основной канал инфляции, это остается основным каналом инфляции и будет основным каналом инфляции на ближайший год", - заявил Решетников.
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.
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РоссияЦены на нефтьМаксим РешетниковЭкономика
 
 
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