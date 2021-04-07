https://ria.ru/20210407/reshetnikov-nazval-eksport-osnovnym-faktorom-inflyatsii-v-rossii-1727180490.html

Решетников назвал основной фактор инфляции в России

Решетников назвал основной фактор инфляции в России

Основным фактором инфляции в России в последнее время стал экспорт - из-за роста мировых цен на продовольствие, заявил министр экономического развития РФ Максим РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:48

2021-04-07T13:48

2021-04-07T14:05

россия

цены на нефть

максим решетников

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Основным фактором инфляции в России в последнее время стал экспорт - из-за роста мировых цен на продовольствие, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.Экспортная инфляция, напротив, пришла в Россию достаточно быстро, отметил министр. Он напомнил, что РФ является крупным экспортером продовольствия - пшеницы, подсолнечного масла, семян подсолнечника и других продуктов. Всплеск мировых цен, который произошел в ноябре-декабре 2020 года, тут же отразился на внутреннем рынке.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.Кроме того, со 2 июня текущего года в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Осенью в РФ будет запущен демпферный механизм по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.

https://ria.ru/20210328/investitsii-1603169195.html

https://ria.ru/20210301/inflyatsiya-1599367104.html

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россия, цены на нефть, максим решетников, экономика