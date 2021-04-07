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Вологодские власти разработали рекомендации для туристов

Вологодские власти разработали рекомендации для туристов

Власти Вологодской области порекомендовали местным жителям, выезжающим за границу сделать прививку против COVID-19, а по возвращению сдать тест, сообщил... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:22

2021-04-07T16:22

2021-04-07T16:22

вологодская область

россия

вологда

вологодская область

олег кувшинников

общество

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ВОЛОГДА, 7 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области порекомендовали местным жителям, выезжающим за границу сделать прививку против COVID-19, а по возвращению сдать тест, сообщил губернатор Олег Кувшинников.Позже он пояснил, что обязанность привиться для выезжающих за границу, пока носит рекомендательный характер."Думаю, что в скором времени эта норма станет носить не рекомендательный, а обязательный характер. На сегодняшний день желательно сделать прививку, чтобы не завезти в Вологду штаммы британские и южноафриканские, что может увеличить нагрузку на нашу систему здравоохранения и привести к неудержимому росту количества заболевших", - сказал Кувшинников.Глава региона предупредил, что строгие антиковидные правила будут распространяться и на тех, кто въезжает на территорию Вологодчины из-за рубежа и других регионов России, в том числе и для работы вахтовым методом. Перед поездкой в Вологодскую область им необходимо пройти вакцинацию по месту жительства и по приезде предъявить необходимые документы и сдать ПЦР-тест.На сегодняшний день в Вологодской области жертвами коронавирусной инфекции стали 923 человека, загруженность моногоспиталей составляет 53%. Режим повышенной готовности продлен до 26 апреля, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

https://ria.ru/20210326/shkola-1603031973.html

россия

вологда

вологодская область

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россия, вологда, вологодская область, олег кувшинников, общество