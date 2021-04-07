Вологодские власти разработали рекомендации для туристов
ВОЛОГДА, 7 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области порекомендовали местным жителям, выезжающим за границу сделать прививку против COVID-19, а по возвращению сдать тест, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Вологжане, планирующие выехать за пределы страны, должны делать прививку, а по возвращению из-за рубежа сдать обязательный ПЦР тест и в течение первых трех дней не выходить на работу до получения отрицательного результата теста на COVID-19", – заявил Олег Кувшинников заседания оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции.
Позже он пояснил, что обязанность привиться для выезжающих за границу, пока носит рекомендательный характер.
"Думаю, что в скором времени эта норма станет носить не рекомендательный, а обязательный характер. На сегодняшний день желательно сделать прививку, чтобы не завезти в Вологду штаммы британские и южноафриканские, что может увеличить нагрузку на нашу систему здравоохранения и привести к неудержимому росту количества заболевших", - сказал Кувшинников.
Глава региона предупредил, что строгие антиковидные правила будут распространяться и на тех, кто въезжает на территорию Вологодчины из-за рубежа и других регионов России, в том числе и для работы вахтовым методом. Перед поездкой в Вологодскую область им необходимо пройти вакцинацию по месту жительства и по приезде предъявить необходимые документы и сдать ПЦР-тест.
На сегодняшний день в Вологодской области жертвами коронавирусной инфекции стали 923 человека, загруженность моногоспиталей составляет 53%. Режим повышенной готовности продлен до 26 апреля, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.