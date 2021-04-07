Набиуллина призвала отказаться от административного ограничения цен
13:37 07.04.2021 (обновлено: 14:41 07.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала как можно скорее отказаться от административного ограничения цен.Об этом она заявила в ходе выступления на Биржевом форуме.
По ее словам, такая политика искажает ценовые индикаторы и мешает развитию производства.
В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за роста цен на продукты в России. В их числе: заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Изначально эти меры принимались до 1 апреля текущего года, но впоследствии их продлили: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года.
По мнению Набиуллиной, демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен показал себя довольно эффективно на рынке нефтепродуктов, но его использование требует осторожности.
"Демпфер, на мой взгляд, должен быть прозрачный, понятный для производителей, чтобы у них были стимулы развивать производство. Бюджетно-нейтральный должен быть демпфер, на мой взгляд, но это требует обсуждения", — добавила глава Банка России.
В свою очередь министр экономического развития Росии Максим Решетников отметил, что в том формате соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, который действует сейчас, от административного регулирования осталась "только рамка". Он объяснил это тем, что для производителей обеих категорий товаров ввели механизм субсидий, а Минфин уже выделил необходимые средства.
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