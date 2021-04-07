https://ria.ru/20210407/rebenok-1727215046.html

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве сына из-за плача

Жителя Свердловской области обвинили в убийстве сына из-за плача

Мужчина в Свердловской области избил своего трехмесячного сына из-за того, что тот плакал, позже ребенок умер, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщается... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:51

2021-04-07T15:51

2021-04-07T15:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

туринск

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мужчина в Свердловской области избил своего трехмесячного сына из-за того, что тот плакал, позже ребенок умер, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, вечером в понедельник в Туринске 23-летний мужчина, будучи пьяным, несколько раз ударил по голове своего сына, родившегося в январе. Причиной стало то, что он не мог успокоить плачущего ребенка.По версии следствия, в это время мама младенца ненадолго вышла из дома. Когда она вернулась, ребенок тяжело дышал и хрипел, также она заметила странности в поведении сожителя, поэтому отправилась ночевать к сестре, при этом состояние здоровья мальчика ухудшилось, из-за чего они вызвали "скорую". Ребенка госпитализировали, но спасти его не удалось - он умер из-за полученной черепно-мозговой травмы, отмечается в сообщении СК.Отмечается, что в ближайшее время обвиняемому изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20210405/rebenok-1604230085.html

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свердловская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, туринск, происшествия