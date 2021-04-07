https://ria.ru/20210407/putin-1727132272.html

Путин оценил работу российской онкологической службы

Путин оценил работу российской онкологической службы

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, отметив, что онкологическая служба РФ с честью РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T09:52

2021-04-07T09:52

2021-04-07T09:52

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евразия

здоровье - общество

снг

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, отметив, что онкологическая служба РФ с честью выдержала серьёзные испытания, связанные с COVID, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Двенадцатый съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии имени Трапезникова пройдет в Москве седьмого апреля. Он приурочен к 25-летию ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии."С удовлетворением отмечу, что нынешнее поколение врачей-онкологов и организаторов здравоохранения бережно хранит и развивает богатейшее научное, творческое наследие своего учителя, достойно решает ответственные задачи. Так было и в минувшем году, когда Россия и весь мир столкнулись с новыми глобальными вызовами. Можно с уверенностью сказать, что отечественная онкологическая служба с честью выдержала серьёзные испытания, связанные с эпидемией коронавируса, и сегодня многое делает для повышения эффективности медицинской помощи", - говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что благодаря таланту академика Трапезникова, который стоял у истоков ассоциации, были достигнуты успехи в профилактике, ранней диагностике и лечении онкологии, внедрены в клиническую практику передовые технологии и разработки."И конечно, велика роль академика Трапезникова в консолидации медицинского сообщества вокруг важных, приоритетных целей. Отрадно, что и в наши дни созданная им ассоциация объединяет специалистов из разных стран", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210405/rak-1604318649.html

https://ria.ru/20210312/yarovaya-1600920898.html

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россия, евразия, здоровье - общество, снг, владимир путин, москва, общество