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Кремль переадресовал в РФПИ вопрос об этической проверке EMA "Спутника V"
Кремль переадресовал в РФПИ вопрос об этической проверке EMA "Спутника V"
Кремль переадресовал вопрос относительно проверки Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) этических норм при испытаниях вакцины от коронавируса... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:38
2021-04-07T13:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кремль переадресовал вопрос относительно проверки Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) этических норм при испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V" в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Ранее в среду газета Financial Times сообщила, что ЕМА на следующей неделе начнет проверку соблюдения этических и научных стандартов в ходе испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Мы не знаем, является ли это обычной практикой европейского агентства или не является. Я просто, естественно, не владею такой информацией, я думаю, что лучше спросить у РФПИ, который находится в непосредственном контакте и которые принимали участие в подготовке всех необходимых документов, и данных, и информации, которая связана с процессом регистрации этой вакцины в ЕС. Поэтому я не могу дать этому оценку. Также я не знаю, применялись ли аналогичные процедуры в отношении других вакцин, в первую очередь в отношении тех, которые получили уже соответствующее разрешение", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценке Кремлем такой проверки."Я просто не знаю, насколько это является неотъемлемой частью процесса регистрации. Если это какое-то экстраординарное, то, наверное, должны быть какие-то пояснения. Может быть, это касается всех вакцин. Я просто не знаю, поэтому не могу точно на это ответить", - ответил он на вопрос о том, не усматривает ли Москва некой враждебности в инициации проверки.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, дмитрий песков, в мире

Кремль переадресовал в РФПИ вопрос об этической проверке EMA "Спутника V"

13:38 07.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кремль переадресовал вопрос относительно проверки Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) этических норм при испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V" в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее в среду газета Financial Times сообщила, что ЕМА на следующей неделе начнет проверку соблюдения этических и научных стандартов в ходе испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Мы не знаем, является ли это обычной практикой европейского агентства или не является. Я просто, естественно, не владею такой информацией, я думаю, что лучше спросить у РФПИ, который находится в непосредственном контакте и которые принимали участие в подготовке всех необходимых документов, и данных, и информации, которая связана с процессом регистрации этой вакцины в ЕС. Поэтому я не могу дать этому оценку. Также я не знаю, применялись ли аналогичные процедуры в отношении других вакцин, в первую очередь в отношении тех, которые получили уже соответствующее разрешение", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценке Кремлем такой проверки.
"Я просто не знаю, насколько это является неотъемлемой частью процесса регистрации. Если это какое-то экстраординарное, то, наверное, должны быть какие-то пояснения. Может быть, это касается всех вакцин. Я просто не знаю, поэтому не могу точно на это ответить", - ответил он на вопрос о том, не усматривает ли Москва некой враждебности в инициации проверки.
Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВ мире
 
 
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