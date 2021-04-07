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Кремль переадресовал в РФПИ вопрос об этической проверке EMA "Спутника V"

Кремль переадресовал в РФПИ вопрос об этической проверке EMA "Спутника V"

Кремль переадресовал вопрос относительно проверки Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) этических норм при испытаниях вакцины от коронавируса... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:38

2021-04-07T13:38

2021-04-07T13:38

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кремль переадресовал вопрос относительно проверки Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) этических норм при испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V" в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Ранее в среду газета Financial Times сообщила, что ЕМА на следующей неделе начнет проверку соблюдения этических и научных стандартов в ходе испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Мы не знаем, является ли это обычной практикой европейского агентства или не является. Я просто, естественно, не владею такой информацией, я думаю, что лучше спросить у РФПИ, который находится в непосредственном контакте и которые принимали участие в подготовке всех необходимых документов, и данных, и информации, которая связана с процессом регистрации этой вакцины в ЕС. Поэтому я не могу дать этому оценку. Также я не знаю, применялись ли аналогичные процедуры в отношении других вакцин, в первую очередь в отношении тех, которые получили уже соответствующее разрешение", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оценке Кремлем такой проверки."Я просто не знаю, насколько это является неотъемлемой частью процесса регистрации. Если это какое-то экстраординарное, то, наверное, должны быть какие-то пояснения. Может быть, это касается всех вакцин. Я просто не знаю, поэтому не могу точно на это ответить", - ответил он на вопрос о том, не усматривает ли Москва некой враждебности в инициации проверки.Научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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