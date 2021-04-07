https://ria.ru/20210407/proizvodstvo-1727213759.html

Власти Оренбуржья выделят 30 миллионов рублей на производство удобрений

Власти Оренбуржья выделят 30 миллионов рублей на производство удобрений

Власти Оренбургской области выделят около 30 миллионов рублей из областного фонда развития промышленности на расширение производства удобрений, говорится в... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:49

2021-04-07T15:49

2021-04-07T15:49

оренбургская область

денис паслер

кувандык

гайский район

оренбургская область

новости компаний - экономика

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ОРЕНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области выделят около 30 миллионов рублей из областного фонда развития промышленности на расширение производства удобрений, говорится в сообщении пресс-службы облправительства. "Губернатор региона Денис Паслер встретился с руководством Южно-Уральского завода магниевых соединений в городе Кувандык, которому в текущем году из областного фонда развития промышленности планируется выделить порядка 30 миллионов рублей. Деньги направят на расширение линейки производства удобрений. Новый продукт – суперсульфат, его начнут выпускать уже в текущем году", - говорится в сообщении пресс-службы. Как отмечается в сообщении, за прошлый год завод произвел более 15 тысяч тонн продукции. За первый квартал этого года выпущено 3400 тонн, при этом больее 400 тонн сульфата магния продано оренбургским аграриям. Годовая выручка предприятия выросла более чем на 100 миллионов рублей, оно экспортирует продукцию в 6 стран мира.По словам генерального директора завода Олега Ситака, срок окупаемости нового производства составляет четыре года. С запуском новой линии планируется увеличить штатную численность работников еще на 25 человек. Основной продукцией ЮУЗМС остается сульфат магния – он применяется в разных отраслях, включая здравоохранение, сельское хозяйство, строительство и металлургию. Сульфат магния производится из магнезиальной руды, добываемой в Гайском районе, в 60 километров от территории завода. Запасы руды достаточны, чтобы обеспечить производство на период не менее 25 лет.

https://ria.ru/20210401/klubnika-1603818420.html

кувандык

гайский район

оренбургская область

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денис паслер, кувандык, гайский район, оренбургская область, новости компаний - экономика