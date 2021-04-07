Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210407/proizvodstvo-1727213759.html
Власти Оренбуржья выделят 30 миллионов рублей на производство удобрений
Власти Оренбуржья выделят 30 миллионов рублей на производство удобрений
Власти Оренбургской области выделят около 30 миллионов рублей из областного фонда развития промышленности на расширение производства удобрений, говорится в... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:49
2021-04-07T15:49
оренбургская область
денис паслер
кувандык
гайский район
оренбургская область
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:187:2937:1839_1920x0_80_0_0_823e93897f13d1f1decfb6aba4cf3962.jpg
ОРЕНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области выделят около 30 миллионов рублей из областного фонда развития промышленности на расширение производства удобрений, говорится в сообщении пресс-службы облправительства. "Губернатор региона Денис Паслер встретился с руководством Южно-Уральского завода магниевых соединений в городе Кувандык, которому в текущем году из областного фонда развития промышленности планируется выделить порядка 30 миллионов рублей. Деньги направят на расширение линейки производства удобрений. Новый продукт – суперсульфат, его начнут выпускать уже в текущем году", - говорится в сообщении пресс-службы. Как отмечается в сообщении, за прошлый год завод произвел более 15 тысяч тонн продукции. За первый квартал этого года выпущено 3400 тонн, при этом больее 400 тонн сульфата магния продано оренбургским аграриям. Годовая выручка предприятия выросла более чем на 100 миллионов рублей, оно экспортирует продукцию в 6 стран мира.По словам генерального директора завода Олега Ситака, срок окупаемости нового производства составляет четыре года. С запуском новой линии планируется увеличить штатную численность работников еще на 25 человек. Основной продукцией ЮУЗМС остается сульфат магния – он применяется в разных отраслях, включая здравоохранение, сельское хозяйство, строительство и металлургию. Сульфат магния производится из магнезиальной руды, добываемой в Гайском районе, в 60 километров от территории завода. Запасы руды достаточны, чтобы обеспечить производство на период не менее 25 лет.
https://ria.ru/20210401/klubnika-1603818420.html
кувандык
гайский район
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_118:0:2818:2025_1920x0_80_0_0_ee48025f06f78d7d6aa051e68c01afa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер, кувандык, гайский район, оренбургская область, новости компаний - экономика

Власти Оренбуржья выделят 30 миллионов рублей на производство удобрений

15:49 07.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области выделят около 30 миллионов рублей из областного фонда развития промышленности на расширение производства удобрений, говорится в сообщении пресс-службы облправительства.
"Губернатор региона Денис Паслер встретился с руководством Южно-Уральского завода магниевых соединений в городе Кувандык, которому в текущем году из областного фонда развития промышленности планируется выделить порядка 30 миллионов рублей. Деньги направят на расширение линейки производства удобрений. Новый продукт – суперсульфат, его начнут выпускать уже в текущем году", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается в сообщении, за прошлый год завод произвел более 15 тысяч тонн продукции. За первый квартал этого года выпущено 3400 тонн, при этом больее 400 тонн сульфата магния продано оренбургским аграриям. Годовая выручка предприятия выросла более чем на 100 миллионов рублей, оно экспортирует продукцию в 6 стран мира.
"Когда я впервые приехал в Оренбуржье, на заводе трудились около 50 человек, за год выпускали всего 2,5 тысячи тонн продукции. Совместная работа на протяжении 2 лет дала результат: сейчас мы говорим о производстве, где трудится 180 человек. Средняя зарплата на предприятии - 30 тысяч рублей, а не 16, как раньше. Для Кувандыка вопрос рабочих мест очень актуален, поэтому мы продолжаем поддерживать планы завода по развитию",- цитирует пресс-служба слова Паслера.
По словам генерального директора завода Олега Ситака, срок окупаемости нового производства составляет четыре года. С запуском новой линии планируется увеличить штатную численность работников еще на 25 человек.
Основной продукцией ЮУЗМС остается сульфат магния – он применяется в разных отраслях, включая здравоохранение, сельское хозяйство, строительство и металлургию. Сульфат магния производится из магнезиальной руды, добываемой в Гайском районе, в 60 километров от территории завода. Запасы руды достаточны, чтобы обеспечить производство на период не менее 25 лет.
Контейнер с клубникой - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 16:14Оренбургская область
В Оренбуржье приступили к сбору первого урожая клубники
 
Оренбургская областьДенис ПаслерКувандыкГайский районОренбургская областьНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния