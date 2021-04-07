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Врач назвал продукт, который "убивает нас" каждый день
Врач назвал продукт, который "убивает нас" каждый день
Врач-диетолог Алексей Ковальков призвал сократить количество хлеба в ежедневном рационе и не заменять его аналогами. Об этом он сообщил на канале в YouTube. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:15
2021-04-07T09:15
алексей ковальков
youtube
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков призвал сократить количество хлеба в ежедневном рационе и не заменять его аналогами. Об этом он сообщил на канале в YouTube.Он пояснил, что большинство людей не тратят столько энергии, сколько получают от употребления этого продукта. Так, по его словам, чтобы "отработать" один кусок хлеба, надо час заниматься в спортзале.Специалист также отметил, что сдоба содержит много углеводов, там самым нанося даже больший вред здоровью, чем сахар.Вместе с тем он не призывает полностью отказывать от хлеба, однако есть его следует не чаще, чем два-три раза в год.Ранее немецкий врач Томас Фрилинг призвал избегать употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренные или копченые колбасные изделия, а также маргарин, майонез и сало.
https://ria.ru/20210406/gipertoniya-1727108092.html
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алексей ковальков, youtube, общество

Врач назвал продукт, который "убивает нас" каждый день

09:15 07.04.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковЖенщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков призвал сократить количество хлеба в ежедневном рационе и не заменять его аналогами. Об этом он сообщил на канале в YouTube.
Он пояснил, что большинство людей не тратят столько энергии, сколько получают от употребления этого продукта. Так, по его словам, чтобы "отработать" один кусок хлеба, надо час заниматься в спортзале.
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Назван продукт, который нельзя употреблять при высоком давлении
Специалист также отметил, что сдоба содержит много углеводов, там самым нанося даже больший вред здоровью, чем сахар.
"Если сравнивать его с сахаром-рафинадом, то уровень гликемического индекса хлеба составляет 80, а сахара всего 65. Получается, что хлеб гораздо более вредный, чем сахар… Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную", - подчеркнул врач.
Вместе с тем он не призывает полностью отказывать от хлеба, однако есть его следует не чаще, чем два-три раза в год.
Ранее немецкий врач Томас Фрилинг призвал избегать употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренные или копченые колбасные изделия, а также маргарин, майонез и сало.
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Назван продукт, предотвращающий образование раковых клеток
 
Алексей КовальковYouTubeОбщество
 
 
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