https://ria.ru/20210407/produkt-1727127572.html

Врач назвал продукт, который "убивает нас" каждый день

Врач назвал продукт, который "убивает нас" каждый день

Врач-диетолог Алексей Ковальков призвал сократить количество хлеба в ежедневном рационе и не заменять его аналогами. Об этом он сообщил на канале в YouTube. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T09:15

2021-04-07T09:15

2021-04-07T09:15

алексей ковальков

youtube

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков призвал сократить количество хлеба в ежедневном рационе и не заменять его аналогами. Об этом он сообщил на канале в YouTube.Он пояснил, что большинство людей не тратят столько энергии, сколько получают от употребления этого продукта. Так, по его словам, чтобы "отработать" один кусок хлеба, надо час заниматься в спортзале.Специалист также отметил, что сдоба содержит много углеводов, там самым нанося даже больший вред здоровью, чем сахар.Вместе с тем он не призывает полностью отказывать от хлеба, однако есть его следует не чаще, чем два-три раза в год.Ранее немецкий врач Томас Фрилинг призвал избегать употребления продуктов, содержащих сахар, обжаренные или копченые колбасные изделия, а также маргарин, майонез и сало.

https://ria.ru/20210406/gipertoniya-1727108092.html

https://rsport.ria.ru/20210406/rak-1604370340.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей ковальков, youtube, общество