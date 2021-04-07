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Двух москвичей осудили за убийство жительницы Кубы
Двух москвичей осудили за убийство жительницы Кубы
Двое жителей Москвы получили 16,5 и 3,5 года колонии за убийство гражданки Кубы на западе столицы в 2020 году, сообщила старший помощник руководителя столичного РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T22:28
2021-04-07T22:28
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
куба
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Двое жителей Москвы получили 16,5 и 3,5 года колонии за убийство гражданки Кубы на западе столицы в 2020 году, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, в мае 2020 года в квартире одного из домов по Кастанаевской улице Александр Александров и Анастасия Гривкова силой удерживали гражданку Кубы 1997 года рождения. Они связали девушку, применяли к ней насилие и, угрожая, вымогали деньги. Не получив желаемого, когда Гривкова ушла спать, Александров, будучи пьяным, думая, что у кубинки могут быть наркотики, стал силой их вымогать. Не добившись своего, он вытащил девушку на балкон и задушил ее, после чего забрал ее мобильный телефон. Затем мужчина поместил тело кубинки в чемодан, вынес его на улицу и положил в мусорный контейнер. Вернувшись домой, Александров начал звонить с мобильного убитой ее знакомым, вымогая деньги за ее "освобождение". Одна из подруг потерпевшей обратилась в правоохранительные органы.Обоих фигурантов дела удалось задержать. Их виновность в преступлении полностью доказана."Приговором суда Александрову назначено наказание в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Гривковой в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.По данным Ивановой, Александров и Гривкова, в зависимости от роли каждого, признаны виновными по статьям об "убийстве", "незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни", "вымогательстве, в том числе совершенном группой лиц с применением насилия", "вымогательстве наркотических средств, совершенном с применением насилия", "грабеже" и "укрывательстве преступления".
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москва
куба
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РИА Новости
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, куба, происшествия

Двух москвичей осудили за убийство жительницы Кубы

22:28 07.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Двое жителей Москвы получили 16,5 и 3,5 года колонии за убийство гражданки Кубы на западе столицы в 2020 году, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, в мае 2020 года в квартире одного из домов по Кастанаевской улице Александр Александров и Анастасия Гривкова силой удерживали гражданку Кубы 1997 года рождения. Они связали девушку, применяли к ней насилие и, угрожая, вымогали деньги. Не получив желаемого, когда Гривкова ушла спать, Александров, будучи пьяным, думая, что у кубинки могут быть наркотики, стал силой их вымогать. Не добившись своего, он вытащил девушку на балкон и задушил ее, после чего забрал ее мобильный телефон. Затем мужчина поместил тело кубинки в чемодан, вынес его на улицу и положил в мусорный контейнер. Вернувшись домой, Александров начал звонить с мобильного убитой ее знакомым, вымогая деньги за ее "освобождение". Одна из подруг потерпевшей обратилась в правоохранительные органы.
Обоих фигурантов дела удалось задержать. Их виновность в преступлении полностью доказана.
"Приговором суда Александрову назначено наказание в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Гривковой в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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По данным Ивановой, Александров и Гривкова, в зависимости от роли каждого, признаны виновными по статьям об "убийстве", "незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни", "вымогательстве, в том числе совершенном группой лиц с применением насилия", "вымогательстве наркотических средств, совершенном с применением насилия", "грабеже" и "укрывательстве преступления".
 
Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваКубаПроисшествия
 
 
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