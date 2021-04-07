https://ria.ru/20210407/prababushka-1727169429.html

Объявлена новая дата выхода приквела "Прабабушка легкого поведения"

Объявлена новая дата выхода приквела "Прабабушка легкого поведения"

Комедия "Прабабушка легкого поведения. Начало" — приквел фильма "Прабабушка легкого поведения" выйдет в кинотеатрах 6 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:52

2021-04-07T13:52

2021-04-07T13:52

глюкоза (наталья ионова)

дмитрий нагиев

централ партнершип

михаил галустян

москва

культура

александр ревва

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Комедия "Прабабушка легкого поведения. Начало" — приквел фильма "Прабабушка легкого поведения" выйдет в кинотеатрах 6 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип" .Ожидалось, что премьера ленты Марюса Вайсберга с Александром Реввой в главной роли состоится еще 18 февраля, но релиз перенесли. Действие в фильме происходит в 1980 году. Пока вся страна следит за Олимпийскими играми в Москве, Вова Рубинштейн (Ревва) выдает себя за разных звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких шоу его арестовывают сотрудники КГБ. Они поручают главному герою выполнить важную миссию — отыскать смертельно опасный химикат, который попал в руки его сводной сестры, с которой они похожи как две капли.Его вербуют как агента под прикрытием. Вова соглашается, чтобы не попасть за решетку, и переодевается в родственницу — валютную проститутку Луизу Рубинштейн. В таком странном виде Вове предстоит предотвратить подрыв олимпийского мишки, встретить любовь всей своей жизни и поцеловаться с Брежневым.В комедии также снялись Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Ионова (Глюкоза), Наталья Бардо, Марина Федункив и другие.

https://ria.ru/20210406/mmkf-1604439729.html

москва

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глюкоза (наталья ионова), дмитрий нагиев, централ партнершип, михаил галустян, москва, александр ревва, кино и сериалы, новости культуры