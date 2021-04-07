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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210407/prababushka-1727169429.html
Объявлена новая дата выхода приквела "Прабабушка легкого поведения"
Объявлена новая дата выхода приквела "Прабабушка легкого поведения"
Комедия "Прабабушка легкого поведения. Начало" — приквел фильма "Прабабушка легкого поведения" выйдет в кинотеатрах 6 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:52
2021-04-07T13:52
глюкоза (наталья ионова)
дмитрий нагиев
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москва
культура
александр ревва
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Комедия "Прабабушка легкого поведения. Начало" — приквел фильма "Прабабушка легкого поведения" выйдет в кинотеатрах 6 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип" .Ожидалось, что премьера ленты Марюса Вайсберга с Александром Реввой в главной роли состоится еще 18 февраля, но релиз перенесли. Действие в фильме происходит в 1980 году. Пока вся страна следит за Олимпийскими играми в Москве, Вова Рубинштейн (Ревва) выдает себя за разных звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких шоу его арестовывают сотрудники КГБ. Они поручают главному герою выполнить важную миссию — отыскать смертельно опасный химикат, который попал в руки его сводной сестры, с которой они похожи как две капли.Его вербуют как агента под прикрытием. Вова соглашается, чтобы не попасть за решетку, и переодевается в родственницу — валютную проститутку Луизу Рубинштейн. В таком странном виде Вове предстоит предотвратить подрыв олимпийского мишки, встретить любовь всей своей жизни и поцеловаться с Брежневым.В комедии также снялись Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Ионова (Глюкоза), Наталья Бардо, Марина Федункив и другие.
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глюкоза (наталья ионова), дмитрий нагиев, централ партнершип, михаил галустян, москва, александр ревва, кино и сериалы, новости культуры

Объявлена новая дата выхода приквела "Прабабушка легкого поведения"

13:52 07.04.2021
 
© Предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипПостер к фильму "Прабабушка лёгкого поведения. Начало"
Постер к фильму Прабабушка лёгкого поведения. Начало - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Комедия "Прабабушка легкого поведения. Начало" — приквел фильма "Прабабушка легкого поведения" выйдет в кинотеатрах 6 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип" .
Ожидалось, что премьера ленты Марюса Вайсберга с Александром Реввой в главной роли состоится еще 18 февраля, но релиз перенесли.
Действие в фильме происходит в 1980 году. Пока вся страна следит за Олимпийскими играми в Москве, Вова Рубинштейн (Ревва) выдает себя за разных звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких шоу его арестовывают сотрудники КГБ. Они поручают главному герою выполнить важную миссию — отыскать смертельно опасный химикат, который попал в руки его сводной сестры, с которой они похожи как две капли.
Его вербуют как агента под прикрытием. Вова соглашается, чтобы не попасть за решетку, и переодевается в родственницу — валютную проститутку Луизу Рубинштейн. В таком странном виде Вове предстоит предотвратить подрыв олимпийского мишки, встретить любовь всей своей жизни и поцеловаться с Брежневым.
В комедии также снялись Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Ионова (Глюкоза), Наталья Бардо, Марина Федункив и другие.
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КультураГлюкоза (Наталья Ионова)Дмитрий НагиевЦентрал ПартнершипМихаил ГалустянМоскваАлександр РевваКино и сериалыНовости культуры
 
 
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