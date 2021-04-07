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Власти Тюменской области утвердили план тушения лесных пожаров
Власти Тюменской области утвердили план тушения лесных пожаров
Власти Тюменской области разработали и утвердили план тушения лесных возгораний, в соответствии с ним в этом году предусмотрено привлечение на тушение природных РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:15
2021-04-07T13:15
2021-04-07T13:15
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 7 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области разработали и утвердили план тушения лесных возгораний, в соответствии с ним в этом году предусмотрено привлечение на тушение природных пожаров 2 685 человек и 1 169 единиц техники, сообщает пресс-служба губернатор Тюменской области.Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор в докладе полпреду президента в Уральском федеральном отметил, что подготовка к пожароопасному сезону в Тюменской области идет по плану. "Заключены все необходимые соглашения с заинтересованными сторонами. Разработаны и утверждены маршруты авиационного и наземного патрулирования. Проводится работа по запуску системы видеомониторинга. В начале апреля в северной и южной зоне планируется проведение двух полевых межрайонных учений по тактике тушения лесных пожаров с участием подразделений всех заинтересованных сторон", – сказал глава региона. На сегодня в круглосуточном режиме функционируют региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, службы лесничеств, которые осуществляют межведомственное взаимодействие с органами оперативного управления МЧС России по Тюменской области, муниципальных образований области, соседних регионов и Республики Казахстан. В целях предотвращения неконтролируемого распространения природных пожаров и перехода огня на лесные насаждения подготовлен реестр лиц, владеющих и распоряжающихся участками, прилегающими к лесам.В реестре 431 пользователь – 1 206 участков, на которых запланировано обустройство более 2,5 тысяч минерализованных полос.
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александр моор
ТЮМЕНЬ, 7 апр – РИА Новости. Власти Тюменской области разработали и утвердили план тушения лесных возгораний, в соответствии с ним в этом году предусмотрено привлечение на тушение природных пожаров 2 685 человек и 1 169 единиц техники, сообщает пресс-служба губернатор Тюменской области.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор
в докладе полпреду президента в Уральском федеральном отметил, что подготовка к пожароопасному сезону в Тюменской области идет по плану.
"Заключены все необходимые соглашения с заинтересованными сторонами. Разработаны и утверждены маршруты авиационного и наземного патрулирования. Проводится работа по запуску системы видеомониторинга. В начале апреля в северной и южной зоне планируется проведение двух полевых межрайонных учений по тактике тушения лесных пожаров с участием подразделений всех заинтересованных сторон", – сказал глава региона.
На сегодня в круглосуточном режиме функционируют региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, службы лесничеств, которые осуществляют межведомственное взаимодействие с органами оперативного управления МЧС России по Тюменской области, муниципальных образований области, соседних регионов и Республики Казахстан. В целях предотвращения неконтролируемого распространения природных пожаров и перехода огня на лесные насаждения подготовлен реестр лиц, владеющих и распоряжающихся участками, прилегающими к лесам.
В реестре 431 пользователь – 1 206 участков, на которых запланировано обустройство более 2,5 тысяч минерализованных полос.