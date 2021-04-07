https://ria.ru/20210407/pozhar-1727266871.html
Площадь пожара в Люберцах увеличилась до шести тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Люберцах увеличилась до шести тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складах в Люберцах увеличилась до шести тысяч квадратных метров, огонь быстро распространяется: внутри находятся легковоспламеняющиеся... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T19:29
2021-04-07T19:29
2021-04-07T21:47
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
люберцы
происшествия
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Площадь пожара на складах в Люберцах увеличилась до шести тысяч квадратных метров, огонь быстро распространяется: внутри находятся легковоспламеняющиеся изделия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Как ранее сообщалось, информация о возгорании складов по адресу Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступило в 17.51. В здании хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь. Позже площадь выросла до 1,5 тысячи квадратных метров."Огонь быстро распространяется. Тушение осложняет сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада, внутри хранятся легковоспламеняющиеся изделия", — говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили об угрозе обрушения конструкции.К тушению привлечено более 80 человек и 20 единиц техники. На месте также работает лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет повышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.В 21.15 пожар на складах в Люберцах локализован на площади 6 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС."21.15 - локализация на 6 тысячах квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Информация о пострадавших не поступала.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар на складах в подмосковных Люберцах
Площадь пожара на складах в Люберцах увеличилась до 6 тыс "квадратов", есть угроза обрушения конструкций - МЧС РФ
2021-04-07T19:29
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PT0M59S
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Ликвидация пожара на складах в подмосковных Люберцах
Пожар на складах в Люберцах локализован на площади 6 тыс "квадратов" - ГУМЧС
2021-04-07T19:29
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), люберцы, происшествия
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости.
Площадь пожара на складах в Люберцах
увеличилась до шести тысяч квадратных метров, огонь быстро распространяется: внутри находятся легковоспламеняющиеся изделия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ
.
Как ранее сообщалось, информация о возгорании складов по адресу Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступило в 17.51. В здании хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь. Позже площадь выросла до 1,5 тысячи квадратных метров.
"Огонь быстро распространяется. Тушение осложняет сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада, внутри хранятся легковоспламеняющиеся изделия", — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили об угрозе обрушения конструкции.
К тушению привлечено более 80 человек и 20 единиц техники. На месте также работает лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет повышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
В 21.15 пожар на складах в Люберцах локализован на площади 6 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"21.15 - локализация на 6 тысячах квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Информация о пострадавших не поступала.