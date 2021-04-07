https://ria.ru/20210407/pozhar-1727266871.html

Площадь пожара в Люберцах увеличилась до шести тысяч "квадратов"

Площадь пожара в Люберцах увеличилась до шести тысяч "квадратов"

Площадь пожара на складах в Люберцах увеличилась до шести тысяч квадратных метров, огонь быстро распространяется: внутри находятся легковоспламеняющиеся... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T19:29

2021-04-07T19:29

2021-04-07T21:47

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

люберцы

происшествия

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Площадь пожара на складах в Люберцах увеличилась до шести тысяч квадратных метров, огонь быстро распространяется: внутри находятся легковоспламеняющиеся изделия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Как ранее сообщалось, информация о возгорании складов по адресу Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступило в 17.51. В здании хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь. Позже площадь выросла до 1,5 тысячи квадратных метров."Огонь быстро распространяется. Тушение осложняет сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада, внутри хранятся легковоспламеняющиеся изделия", — говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили об угрозе обрушения конструкции.К тушению привлечено более 80 человек и 20 единиц техники. На месте также работает лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет повышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.В 21.15 пожар на складах в Люберцах локализован на площади 6 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС."21.15 - локализация на 6 тысячах квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20210407/pozhar-1727262110.html

россия

люберцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар на складах в подмосковных Люберцах Площадь пожара на складах в Люберцах увеличилась до 6 тыс "квадратов", есть угроза обрушения конструкций - МЧС РФ 2021-04-07T19:29 true PT0M59S

Ликвидация пожара на складах в подмосковных Люберцах Пожар на складах в Люберцах локализован на площади 6 тыс "квадратов" - ГУМЧС 2021-04-07T19:29 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), люберцы, происшествия