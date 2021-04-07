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При пожаре в Якутии погибли четыре человека
При пожаре в Якутии погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли в пожаре в деревянном доме в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:55
2021-04-07T18:55
2021-04-07T19:00
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происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли в пожаре в деревянном доме в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, пожар произошел в двухэтажном деревянном доме в населенном пункте Чапаево. Горение уже локализовали на площади 800 квадратных метров."Погибли четыре человека, в том числе два ребенка", - сказал собеседник агентства, добавив, что они отравились продуктами горения.
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