https://ria.ru/20210407/pozhar-1727262110.html

При пожаре в Якутии погибли четыре человека

При пожаре в Якутии погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли в пожаре в деревянном доме в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:55

2021-04-07T18:55

2021-04-07T19:00

россия

республика саха (якутия)

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли в пожаре в деревянном доме в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, пожар произошел в двухэтажном деревянном доме в населенном пункте Чапаево. Горение уже локализовали на площади 800 квадратных метров."Погибли четыре человека, в том числе два ребенка", - сказал собеседник агентства, добавив, что они отравились продуктами горения.

https://ria.ru/20210407/pozhar-1727221907.html

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республика саха (якутия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), происшествия