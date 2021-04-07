https://ria.ru/20210407/pozhar-1727221907.html

При пожаре в жилом доме в Архангельске погибла пенсионерка

При пожаре в жилом доме в Архангельске погибла пенсионерка

Пожарные спасли из огня, вспыхнувшего в двухэтажном жилом доме в Архангельске, двух детей и 80-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась в машине скорой... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:11

2021-04-07T16:11

2021-04-07T16:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МУРМАНСК, 7 апр – РИА Новости. Пожарные спасли из огня, вспыхнувшего в двухэтажном жилом доме в Архангельске, двух детей и 80-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась в машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном жилом доме на улице Гагарина поступило в центральный пожарный пункт связи в 12:38 в среду. Горела квартира на первом этаже, пламя распространилось на второй этаж.Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к дому уже через минуту после поступления сигнала. Пожару был присвоен повышенный ранг, на место были направлены дополнительные силы и средства.Как отметили в МЧС, к 14:02 пожар удалось ликвидировать на площади около 200 квадратных метров. В результате огнем повреждены две квартиры и подъезд. Причины произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20210407/pozhar-1727148539.html

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельск, происшествия