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При пожаре в жилом доме в Архангельске погибла пенсионерка
При пожаре в жилом доме в Архангельске погибла пенсионерка
Пожарные спасли из огня, вспыхнувшего в двухэтажном жилом доме в Архангельске, двух детей и 80-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась в машине скорой... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:11
2021-04-07T16:11
2021-04-07T16:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 7 апр – РИА Новости. Пожарные спасли из огня, вспыхнувшего в двухэтажном жилом доме в Архангельске, двух детей и 80-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась в машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Сообщение о возгорании в деревянном двухэтажном жилом доме на улице Гагарина поступило в центральный пожарный пункт связи в 12:38 в среду. Горела квартира на первом этаже, пламя распространилось на второй этаж.Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к дому уже через минуту после поступления сигнала. Пожару был присвоен повышенный ранг, на место были направлены дополнительные силы и средства.Как отметили в МЧС, к 14:02 пожар удалось ликвидировать на площади около 200 квадратных метров. В результате огнем повреждены две квартиры и подъезд. Причины произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20210407/pozhar-1727148539.html
архангельск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельск, происшествия