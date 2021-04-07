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В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в деревянном доме
В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в деревянном доме
Двое детей погибли во время пожара в деревянном доме поселка Окунайский Иркутской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:30
2021-04-07T11:30
2021-04-07T11:30
россия
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 7 апр – РИА Новости. Двое детей погибли во время пожара в деревянном доме поселка Окунайский Иркутской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.Пожар на площади 112 квадратных метров произошел вечером во вторник в деревянном двухквартирном доме по улице Фрунзенской поселка Окунайский. По данным ГУМЧС региона, родителей на момент начала пожара в доме не было: отец уехал на работу, а мать ушла в гости. Электроприборы оставались включенными. Полыхающую крышу дома женщина (мать - ред.) увидела, когда вышла на улицу из дома подруги. Пожар был обнаружен слишком поздно, и из-за сильного задымления никто из взрослых войти в квартиру уже не смог."На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела семилетнего мальчика и трёхлетней девочки. Причины пожара и обстоятельства гибели детей устанавливаются", - говорится в сообщении.Отмечается, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
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россия, иркутская область, происшествия
ИРКУТСК, 7 апр – РИА Новости.
Двое детей погибли во время пожара в деревянном доме поселка Окунайский Иркутской области
, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ
.
Пожар на площади 112 квадратных метров произошел вечером во вторник в деревянном двухквартирном доме по улице Фрунзенской поселка Окунайский. По данным ГУМЧС региона, родителей на момент начала пожара в доме не было: отец уехал на работу, а мать ушла в гости. Электроприборы оставались включенными. Полыхающую крышу дома женщина (мать - ред.) увидела, когда вышла на улицу из дома подруги. Пожар был обнаружен слишком поздно, и из-за сильного задымления никто из взрослых войти в квартиру уже не смог.
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела семилетнего мальчика и трёхлетней девочки. Причины пожара и обстоятельства гибели детей устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.