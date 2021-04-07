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В Вологодской области потушили пожар в здании бывшего льняного комбината
В Вологодской области потушили пожар в здании бывшего льняного комбината
Пожар в здании бывшего льняного комбината в поселке Красавино потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Вологодской области. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:35
2021-04-07T09:35
2021-04-07T09:35
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красавино
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Пожар в здании бывшего льняного комбината в поселке Красавино потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Вологодской области.Накануне вечером сообщалось, что здание бывшего комбината горит на площади 2 тысячи "квадратов".По информации первых прибывших на место пожарных расчетов, горела кровля здания. Всего в тушении пожара принимали участие 13 единиц техники и 29 человек.Здание сейчас не используется, его общая площадь составляет 6400 квадратных метров.
https://ria.ru/20210404/elektrichka-1604179555.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красавино, вологодская область, происшествия