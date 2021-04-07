Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/pozhar-1727130433.html
В Вологодской области потушили пожар в здании бывшего льняного комбината
В Вологодской области потушили пожар в здании бывшего льняного комбината
Пожар в здании бывшего льняного комбината в поселке Красавино потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Вологодской области. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:35
2021-04-07T09:35
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красавино
вологодская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Пожар в здании бывшего льняного комбината в поселке Красавино потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Вологодской области.Накануне вечером сообщалось, что здание бывшего комбината горит на площади 2 тысячи "квадратов".По информации первых прибывших на место пожарных расчетов, горела кровля здания. Всего в тушении пожара принимали участие 13 единиц техники и 29 человек.Здание сейчас не используется, его общая площадь составляет 6400 квадратных метров.
https://ria.ru/20210404/elektrichka-1604179555.html
россия
красавино
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красавино, вологодская область, происшествия

В Вологодской области потушили пожар в здании бывшего льняного комбината

09:35 07.04.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Пожар в здании бывшего льняного комбината в поселке Красавино потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Вологодской области.
Накануне вечером сообщалось, что здание бывшего комбината горит на площади 2 тысячи "квадратов".
"Ликвидация пожара в здании бывшего льняного комбината в 4.03 утра произошла на площади 2 тысячи квадратных метров", - сказали в ведомстве.
По информации первых прибывших на место пожарных расчетов, горела кровля здания. Всего в тушении пожара принимали участие 13 единиц техники и 29 человек.
Здание сейчас не используется, его общая площадь составляет 6400 квадратных метров.
На месте пожара на станции Малоярославец в Калужской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 16:12
В Калужской области произошел пожар в электричке
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасавиноВологодская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:55Житель Подмосковья систематически закидывал дом соседей-ветеранов камнями
12:54В Симферополе высокопоставленного полицейского задержали за взятку
12:51В Австралии женщина умерла через несколько часов после прививки Pfizer
12:45В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах
12:45В "Векторе" оценили влияние вакцинации от COVID-19 на мужское здоровье
12:44Российские химики создали новую шкалу электроотрицательности
12:38В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица
12:37В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей
12:33Появилось первое изображение складывающегося планшета Samsung
12:29В Пятигорске женщина умерла во время процедуры для похудения
12:28Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
12:28Зеленский посетит Донбасс, сообщили СМИ
12:24В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
12:22СМИ узнали о грядущих перебоях с поставками вакцины Moderna в Германию
12:21Экс-главу наукограда Циолковский арестовали на два месяца
12:19Итальянские СМИ сообщили о госпитализации Берлускони
12:17Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины
12:13"Скопинского маньяка" оштрафовали за участие в съемках видеоролика
12:12Глава ДНР Пушилин: ситуация на линии разграничения в Донбассе ухудшается
12:10В Крыму рассказали о подготовке иска по водной блокаде полуострова
Лента новостейМолния