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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210407/posredniki-1727198032.html
Офис Тихановской назвал возможных посредников в переговорах с Минском
Офис Тихановской назвал возможных посредников в переговорах с Минском
Офис лидера оппозиции Белоруссии, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил, что видит Россию, США и некоторые страны Евросоюза посредниками в... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:58
2021-04-07T14:58
протесты в белоруссии
светлана тихановская
обсе
кгб белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
финляндия
белоруссия
сша
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Офис лидера оппозиции Белоруссии, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил, что видит Россию, США и некоторые страны Евросоюза посредниками в переговорах с официальным Минском.Ранее Тихановская, выступая в Вильнюсе на международном форуме имени Калиновского, попросила политиков стран ЕС и США помочь организовать переговоры с белорусскими властями на международной площадке и "быть готовыми сформировать группу посредников"."Действительными посредниками могут быть лишь национальные государства, имеющие возможность влиять на ситуацию. Такими ключевыми странами являются: Россия, имеющая значительное влияние на ситуацию в Беларуси; Франция, Германия и Швейцария, которые проявляли внимание к белорусскому кризису и имеют политическое и экономическое влияние...; США, выступающие важным гарантом безопасности и политической стабильности в регионе", - говорится в сообщении офиса Тихановской на сайте политика.Там отмечается, что страны Северной Европы, такие как Финляндия и Швеция, также могут выступить в качестве посредников, поскольку властями Белоруссии и России они "воспринимаются как более нейтральные страны". При этом, по мнению офиса Тихановской, другие государства имеют "гораздо меньший интерес" к Белоруссии – например, Италия - или "находятся в остром конфликте" в официальным Минском (Польша, Литва, другие страны Балтии)."Успешное разрешение белорусского кризиса, устойчивость достигнутых соглашений, а также сохранение стабильности в регионе требует формирования широкой международной коалиции", - говорится в сообщении.Офис Тихановской также выразил мнение, что площадкой для консультаций и контактов перед началом диалога с официальным Минском может выступить ОБСЕ.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции, созданного по инициативе Тихановской, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская также является в Белоруссии фигурантом уголовных дел, она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
https://ria.ru/20210405/tikhanovskaya-1604339245.html
https://ria.ru/20210311/tikhanovskaya-1600823997.html
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светлана тихановская, обсе, кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, финляндия, белоруссия, сша, в мире

Офис Тихановской назвал возможных посредников в переговорах с Минском

14:58 07.04.2021
 
© REUTERS / Michele TantussiСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Офис лидера оппозиции Белоруссии, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил, что видит Россию, США и некоторые страны Евросоюза посредниками в переговорах с официальным Минском.
Ранее Тихановская, выступая в Вильнюсе на международном форуме имени Калиновского, попросила политиков стран ЕС и США помочь организовать переговоры с белорусскими властями на международной площадке и "быть готовыми сформировать группу посредников".
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:02
В Белоруссии заблокировали счета Тихановской
"Действительными посредниками могут быть лишь национальные государства, имеющие возможность влиять на ситуацию. Такими ключевыми странами являются: Россия, имеющая значительное влияние на ситуацию в Беларуси; Франция, Германия и Швейцария, которые проявляли внимание к белорусскому кризису и имеют политическое и экономическое влияние...; США, выступающие важным гарантом безопасности и политической стабильности в регионе", - говорится в сообщении офиса Тихановской на сайте политика.
Там отмечается, что страны Северной Европы, такие как Финляндия и Швеция, также могут выступить в качестве посредников, поскольку властями Белоруссии и России они "воспринимаются как более нейтральные страны". При этом, по мнению офиса Тихановской, другие государства имеют "гораздо меньший интерес" к Белоруссии – например, Италия - или "находятся в остром конфликте" в официальным Минском (Польша, Литва, другие страны Балтии).
"Успешное разрешение белорусского кризиса, устойчивость достигнутых соглашений, а также сохранение стабильности в регионе требует формирования широкой международной коалиции", - говорится в сообщении.
Офис Тихановской также выразил мнение, что площадкой для консультаций и контактов перед началом диалога с официальным Минском может выступить ОБСЕ.
Светлана Тихановская во время интервью в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 18:09Протесты в Белоруссии
Тихановская отказалась признавать взятые Лукашенко кредиты
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов координационного совета оппозиции, созданного по инициативе Тихановской, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская также является в Белоруссии фигурантом уголовных дел, она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяОБСЕКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзФинляндияБелоруссияСШАВ мире
 
 
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