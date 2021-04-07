https://ria.ru/20210407/poshlina-1727145369.html

Правительство скорректировало пошлину на экспорт подсолнечника

Правительство скорректировало пошлину на экспорт подсолнечника

Правительство РФ одобрило коррекцию ставки экспортной пошлины на подсолнечник и продление вывозной пошлины на рапс, говорится в сообщении пресс-службы кабинета... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:17

2021-04-07T11:17

2021-04-07T11:27

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правительство рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило коррекцию ставки экспортной пошлины на подсолнечник и продление вывозной пошлины на рапс, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров."С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно подсолнечник (1 000 килограммов) будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее чем 320 долларов за 1 тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 года продлевается действие 30-процентной пошлины на рапс", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210407/subsidii-1727133118.html

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2021

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россия, правительство рф, общество, экономика