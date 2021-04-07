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Правительство скорректировало пошлину на экспорт подсолнечника
Правительство скорректировало пошлину на экспорт подсолнечника
Правительство РФ одобрило коррекцию ставки экспортной пошлины на подсолнечник и продление вывозной пошлины на рапс, говорится в сообщении пресс-службы кабинета... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:17
2021-04-07T11:17
2021-04-07T11:27
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило коррекцию ставки экспортной пошлины на подсолнечник и продление вывозной пошлины на рапс, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров."С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно подсолнечник (1 000 килограммов) будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее чем 320 долларов за 1 тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 года продлевается действие 30-процентной пошлины на рапс", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210407/subsidii-1727133118.html
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