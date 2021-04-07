https://ria.ru/20210407/polufabrikaty-1727115376.html

Врач реабилитировала полуфабрикаты

Врач реабилитировала полуфабрикаты

Россиянам совершенно не обязательно полностью отказаться от полуфабрикатов, достаточно научиться их правильно выбирать, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T04:33

2021-04-07T04:33

2021-04-07T05:23

клиника seline

мария черняева

россия

здоровье

еда

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россиянам совершенно не обязательно полностью отказаться от полуфабрикатов, достаточно научиться их правильно выбирать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.При напряженном ритме современной жизни многим людям не хватает времени на то, чтобы самим готовить вкусные и полезные блюда. На помощь приходят полуфабрикаты, которые значительно облегчают и ускоряют этот процесс, причем эти продукты вполне могут соответствовать правилам здорового питания, отметила диетолог. Врач-диетолог посоветовала тщательно изучать состав полуфабрикатов перед приобретением. Чем меньше ингредиентов, тем лучше и качественней продукт, пояснила она. Так, например, в состав мясного полуфабриката в идеале должны входить только мясо, соль и специи, без всяких добавок с индексом E, красителей и антиоксидантов. "Чем проще состав, тем лучше. Главное, чтобы не было глутамата, он улучшает вкус продукта, но вызывает зависимость", – объяснила Черняева.

https://ria.ru/20210223/immunitet-1598670240.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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клиника seline, мария черняева, россия, здоровье, еда, общество