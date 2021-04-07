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Врач реабилитировала полуфабрикаты
Врач реабилитировала полуфабрикаты
Россиянам совершенно не обязательно полностью отказаться от полуфабрикатов, достаточно научиться их правильно выбирать, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T04:33
2021-04-07T04:33
2021-04-07T05:23
клиника seline
мария черняева
россия
здоровье
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россиянам совершенно не обязательно полностью отказаться от полуфабрикатов, достаточно научиться их правильно выбирать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.При напряженном ритме современной жизни многим людям не хватает времени на то, чтобы самим готовить вкусные и полезные блюда. На помощь приходят полуфабрикаты, которые значительно облегчают и ускоряют этот процесс, причем эти продукты вполне могут соответствовать правилам здорового питания, отметила диетолог. Врач-диетолог посоветовала тщательно изучать состав полуфабрикатов перед приобретением. Чем меньше ингредиентов, тем лучше и качественней продукт, пояснила она. Так, например, в состав мясного полуфабриката в идеале должны входить только мясо, соль и специи, без всяких добавок с индексом E, красителей и антиоксидантов. "Чем проще состав, тем лучше. Главное, чтобы не было глутамата, он улучшает вкус продукта, но вызывает зависимость", – объяснила Черняева.
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клиника seline, мария черняева, россия, здоровье, еда, общество
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Россиянам совершенно не обязательно полностью отказаться от полуфабрикатов, достаточно научиться их правильно выбирать, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, диетолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева
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При напряженном ритме современной жизни многим людям не хватает времени на то, чтобы самим готовить вкусные и полезные блюда. На помощь приходят полуфабрикаты, которые значительно облегчают и ускоряют этот процесс, причем эти продукты вполне могут соответствовать правилам здорового питания, отметила диетолог.
"Такая еда всегда останется, но, скорее всего, будет тренд на более экологичную и понятную продукцию. На мой взгляд, люди начали заботиться о своем здоровье, читать этикетки, рассматривать еду и отдавать предпочтение качественной продукции", – уточнила Черняева.
Врач-диетолог посоветовала тщательно изучать состав полуфабрикатов перед приобретением. Чем меньше ингредиентов, тем лучше и качественней продукт, пояснила она. Так, например, в состав мясного полуфабриката в идеале должны входить только мясо, соль и специи, без всяких добавок с индексом E, красителей и антиоксидантов.
"Чем проще состав, тем лучше. Главное, чтобы не было глутамата, он улучшает вкус продукта, но вызывает зависимость", – объяснила Черняева.