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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210407/polevoy-1727151251.html
Николай Полевой. Журналист от Бога, взбесивший царя
Николай Полевой. Журналист от Бога, взбесивший царя
Автор слова и понятия "журналистика". Успешный издатель журнала "Московский телеграф", автор "Истории русского народа". Прозаик-романтик, драматург, поэт. Жертва царского запрета свободолюбивого журнала. В результате, переоценка ценностей и потеря доверия среди демократов. Белинский сравнивает его с Ломоносовым по степени влияния на культуру.
2021-04-07T14:00
2021-04-07T14:01
культура
подкаст "заговор классиков"
книги
подкаст
российская империя
михаил ломоносов
виктор ерофеев
журналист
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Николай Полевой. Журналист от Бога, взбесивший царя
Автор слова и понятия «журналистика». Успешный издатель журнала «Московский телеграф», автор «Истории русского народа». Прозаик- романтик, драматург, поэт. Жертва царского запрета свободолюбивого журнала. В результате, переоценка ценностей и потеря доверия среди демократов. Белинский сравнивает его с Ломоносовым по степени влияния на культуру.
audio/mpeg
Николай Полевой. Журналист от Бога, взбесивший царя
Автор слова и понятия «журналистика». Успешный издатель журнала «Московский телеграф», автор «Истории русского народа». Прозаик- романтик, драматург, поэт. Жертва царского запрета свободолюбивого журнала. В результате, переоценка ценностей и потеря доверия среди демократов. Белинский сравнивает его с Ломоносовым по степени влияния на культуру.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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культура, аудио, книги, подкаст, российская империя, михаил ломоносов, виктор ерофеев, журналист, литература, история

Николай Полевой. Журналист от Бога, взбесивший царя

14:00 07.04.2021 (обновлено: 14:01 07.04.2021)
 
Подкаст "Заговор классиков"
Николай Полевой. Журналист от Бога, взбесивший царя
14:00
Читать ria.ru в
Автор слова и понятия "журналистика". Успешный издатель журнала "Московский телеграф", автор "Истории русского народа". Прозаик-романтик, драматург, поэт. Жертва царского запрета свободолюбивого журнала. В результате, переоценка ценностей и потеря доверия среди демократов. Белинский сравнивает его с Ломоносовым по степени влияния на культуру.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкаст "Заговор классиков"КультураКнигиПодкастРоссийская империяМихаил ЛомоносовВиктор ЕрофеевЖурналистлитератураистория
 
 
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