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В Пятигорске женщина умерла во время процедуры для похудения

В Пятигорске женщина умерла во время процедуры для похудения

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора частной клиники в Пятигорске из-за смерти пациентки во время процедуры по похудению, сообщает... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:29

2021-04-07T12:29

2021-04-07T12:33

россия

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

пятигорск

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 7 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора частной клиники в Пятигорске из-за смерти пациентки во время процедуры по похудению, сообщает следственное управление СК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора частной клиники города Пятигорска. Она подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.По данным следствия, 20 марта подозреваемая проводила процедуру "мезодиссолюции в зоне живота" 54-летней пациентке, в ходе которой та скончалась. По предварительным данным, смерть наступила от анафилактического шока, добавили в СК.Сейчас следователь СКР по уголовному делу проводит следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, сказано в сообщении.

https://ria.ru/20200604/1572450189.html

россия

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россия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), пятигорск, происшествия