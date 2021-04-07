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В Москве прохожая спасла мужчину, которого похитили и избили ради денег
В Москве прохожая спасла мужчину, которого похитили и избили ради денег
Неравнодушная прохожая спасла мужчину, которого похитили и избили ради денег в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:13
2021-04-07T15:13
2021-04-07T15:13
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Неравнодушная прохожая спасла мужчину, которого похитили и избили ради денег в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным СК, вечером в понедельник около дома по улице Удальцова в Москве группа лиц насильно посадила потерпевшего в автомобиль УАЗ "Патриот" и перевезла в другое место. Применяя физическое насилие, злоумышленники требовали от него 1 миллион рублей.Она добавила, что в ближайшее время им изберут меру пресечения.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз), москва, происшествия