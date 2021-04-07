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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Облачная погода с небольшими дождями, низкое давление и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T08:08
2021-04-07T08:08
2021-04-07T08:08
россия
елена волосюк
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями, низкое давление и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, но контакт с тёплой стороны фронтального раздела, поэтому у нас будет преобладать облачная погода с небольшими дождями, но температурный режим достаточно высокий, на 3-4 градуса выше многолетних значений. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 10-12 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 8-13", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с юга, юго-востока, он усилится до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное и будет падать, к вечеру составит 736 миллиметров ртутного столба, это почти на 10 единиц ниже привычных для Москвы значений.
https://ria.ru/20210407/vesna-1727120478.html
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россия, елена волосюк, центр "фобос", москва, общество
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Облачная погода с небольшими дождями, низкое давление и до плюс 12 градусов ожидается в Москве
в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк
.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, но контакт с тёплой стороны фронтального раздела, поэтому у нас будет преобладать облачная погода с небольшими дождями, но температурный режим достаточно высокий, на 3-4 градуса выше многолетних значений. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 10-12 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 8-13", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер будет дуть с юга, юго-востока, он усилится до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное и будет падать, к вечеру составит 736 миллиметров ртутного столба, это почти на 10 единиц ниже привычных для Москвы значений.