https://ria.ru/20210407/pogoda-1727124234.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Облачная погода с небольшими дождями, низкое давление и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T08:08

2021-04-07T08:08

2021-04-07T08:08

россия

елена волосюк

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями, низкое давление и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта, но контакт с тёплой стороны фронтального раздела, поэтому у нас будет преобладать облачная погода с небольшими дождями, но температурный режим достаточно высокий, на 3-4 градуса выше многолетних значений. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 10-12 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 8-13", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с юга, юго-востока, он усилится до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное и будет падать, к вечеру составит 736 миллиметров ртутного столба, это почти на 10 единиц ниже привычных для Москвы значений.

https://ria.ru/20210407/vesna-1727120478.html

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россия, елена волосюк, центр "фобос", москва, общество