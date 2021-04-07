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Вильфанд рассказал о погоде на выходные в Европейской России
Вильфанд рассказал о погоде на выходные в Европейской России
Центр Европейской России ждёт хмурый четверг и теплые, солнечные выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T05:20
2021-04-07T12:38
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
весна
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Центр Европейской России ждёт хмурый четверг и теплые, солнечные выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также рассказал о "совершенно хмуром четверге", давление будет на 15-20 миллиметров ниже обычного. Он отметил, что в пятницу начнется повышение давления и будет заметной разница температур. Такая погода будет характерна для центра Европейской России."В субботу будет 10-13 днем, в воскресенье ночью будет около нуля, а днем до 15 градусов. Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна", — сказал Вильфанд.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, весна, общество

Вильфанд рассказал о погоде на выходные в Европейской России

05:20 07.04.2021 (обновлено: 12:38 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Центр Европейской России ждёт хмурый четверг и теплые, солнечные выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас очень интересный процесс, давление низкое, скучноватая погода… во второй половине среды умеренный дождь, а 8 апреля Москва окажется в центре циклона. Будет облачно и хмуро", — сказал Вильфанд. По его словам, температура и днем и ночью будет одинаковая.

Он также рассказал о "совершенно хмуром четверге", давление будет на 15-20 миллиметров ниже обычного. Он отметил, что в пятницу начнется повышение давления и будет заметной разница температур. Такая погода будет характерна для центра Европейской России.
"В субботу будет 10-13 днем, в воскресенье ночью будет около нуля, а днем до 15 градусов. Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна", — сказал Вильфанд.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 03:07
Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
 
РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваВеснаОбщество
 
 
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