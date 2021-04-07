https://ria.ru/20210407/pogoda-1727120052.html

Вильфанд рассказал о погоде на выходные в Европейской России

Вильфанд рассказал о погоде на выходные в Европейской России

Центр Европейской России ждёт хмурый четверг и теплые, солнечные выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T05:20

2021-04-07T05:20

2021-04-07T12:38

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

весна

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Центр Европейской России ждёт хмурый четверг и теплые, солнечные выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также рассказал о "совершенно хмуром четверге", давление будет на 15-20 миллиметров ниже обычного. Он отметил, что в пятницу начнется повышение давления и будет заметной разница температур. Такая погода будет характерна для центра Европейской России."В субботу будет 10-13 днем, в воскресенье ночью будет около нуля, а днем до 15 градусов. Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна", — сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20210406/klimat-1604378135.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, весна, общество