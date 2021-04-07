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Вильфанд рассказал о погоде на выходные в Европейской России
Вильфанд рассказал о погоде на выходные в Европейской России
Центр Европейской России ждёт хмурый четверг и теплые, солнечные выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T05:20
2021-04-07T05:20
2021-04-07T12:38
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погода
роман вильфанд
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москва
весна
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Центр Европейской России ждёт хмурый четверг и теплые, солнечные выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также рассказал о "совершенно хмуром четверге", давление будет на 15-20 миллиметров ниже обычного. Он отметил, что в пятницу начнется повышение давления и будет заметной разница температур. Такая погода будет характерна для центра Европейской России."В субботу будет 10-13 днем, в воскресенье ночью будет около нуля, а днем до 15 градусов. Если температура дневная около 15 градусов, то наступает уже весна", — сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20210406/klimat-1604378135.html
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