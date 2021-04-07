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В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица
В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица
Женщина в Подмосковье скончалась во время лифтинга лица из-за отравления анестетиком, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:38
2021-04-07T12:40
россия
ольга врадий
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
луховицы
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Женщина в Подмосковье скончалась во время лифтинга лица из-за отравления анестетиком, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 51-летней женщине при оказании косметологической услуги (ч.1 ст. 109 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, 4 марта в городе Луховицы женщина обратилась в салон красоты, чтобы сделать лифтинг лица. Сотрудник салона ввел женщине в околоушную область анестетик, который вызвал у потерпевшей приступ эпилепсии. Несмотря на помощь бригады скорой, женщина скончалась.Проведена судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы, запрошена и получена медкарта погибшей. По данным эксперта, смерть женщины наступила из-за отравления анестетическим препаратом. Следователь устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
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россия
московская область (подмосковье)
луховицы
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россия, ольга врадий, здоровье - общество, московская область (подмосковье), луховицы, происшествия

В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица

12:38 07.04.2021 (обновлено: 12:40 07.04.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Женщина в Подмосковье скончалась во время лифтинга лица из-за отравления анестетиком, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 51-летней женщине при оказании косметологической услуги (ч.1 ст. 109 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, 4 марта в городе Луховицы женщина обратилась в салон красоты, чтобы сделать лифтинг лица. Сотрудник салона ввел женщине в околоушную область анестетик, который вызвал у потерпевшей приступ эпилепсии. Несмотря на помощь бригады скорой, женщина скончалась.
Проведена судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы, запрошена и получена медкарта погибшей. По данным эксперта, смерть женщины наступила из-за отравления анестетическим препаратом. Следователь устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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РоссияОльга ВрадийЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)ЛуховицыПроисшествия
 
 
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