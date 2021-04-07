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В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица
В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица
Женщина в Подмосковье скончалась во время лифтинга лица из-за отравления анестетиком, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:38
2021-04-07T12:38
2021-04-07T12:40
россия
ольга врадий
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
луховицы
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Женщина в Подмосковье скончалась во время лифтинга лица из-за отравления анестетиком, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 51-летней женщине при оказании косметологической услуги (ч.1 ст. 109 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, 4 марта в городе Луховицы женщина обратилась в салон красоты, чтобы сделать лифтинг лица. Сотрудник салона ввел женщине в околоушную область анестетик, который вызвал у потерпевшей приступ эпилепсии. Несмотря на помощь бригады скорой, женщина скончалась.Проведена судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы, запрошена и получена медкарта погибшей. По данным эксперта, смерть женщины наступила из-за отравления анестетическим препаратом. Следователь устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20210407/pokhudenie-1727160744.html
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россия, ольга врадий, здоровье - общество, московская область (подмосковье), луховицы, происшествия