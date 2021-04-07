https://ria.ru/20210407/podrostok-1727196972.html

Врач рассказал о состоянии подростка, подорвавшегося в ЛНР

Врач рассказал о состоянии подростка, подорвавшегося в ЛНР

Подросток, подорвавшийся на неизвестном взрывном устройстве у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике, находится в стабильном... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:55

2021-04-07T14:55

2021-04-07T15:02

яков осадчий

луганская народная республика

донецкая народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Подросток, подорвавшийся на неизвестном взрывном устройстве у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике, находится в стабильном состоянии, заявил журналистам в среду заведующий отделения реанимации луганской республиканской детской клинической больницы Евгений Гарбуз.Во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что один подросток погиб, один ранен при подрыве на неизвестном взрывном устройстве на окраине города Славяносербск в ЛНР. В Народной милиции сообщили, что по предварительным данным, сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий в этом районе.Он уточнил, что подростку при поступлении была оказана вся необходимая помощь.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210404/lnr-1604175962.html

https://ria.ru/20210407/dnr-1727170851.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2021

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яков осадчий, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире