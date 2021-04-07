Врач рассказал о состоянии подростка, подорвавшегося в ЛНР
14:55 07.04.2021 (обновлено: 15:02 07.04.2021)
ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Подросток, подорвавшийся на неизвестном взрывном устройстве у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике, находится в стабильном состоянии, заявил журналистам в среду заведующий отделения реанимации луганской республиканской детской клинической больницы Евгений Гарбуз.
Во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что один подросток погиб, один ранен при подрыве на неизвестном взрывном устройстве на окраине города Славяносербск в ЛНР. В Народной милиции сообщили, что по предварительным данным, сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий в этом районе.
"Ребенок к нам поступил вчера вечером в 21.45. Был доставлен бригадой скорой помощи с диагнозом минно-взрывная травма, контузия, множественные осколочные ранения, ситуативная реакция на стресс. Состояние при поступлении оценивалось как тяжелое", - рассказал Гарбуз.
Он уточнил, что подростку при поступлении была оказана вся необходимая помощь.
"Состояние на утро ребенка стабильное, он в сознании, доступен к контакту. Психологическое состояние ребенка тяжелое. На глазах ребенка погиб его товарищ и сам взрыв... Тяжелый стресс, естественно, он перенес. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает", - добавил заведующий отделения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.