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В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
Тело 13-летнего подростка найдено в подъезде дома в Комсомольске-на-Амуре без признаков насильственной смерти, подробности случившегося выясняет прокуратура... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T04:39
2021-04-07T04:39
комсомольск-на-амуре
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 7 апр — РИА Новости. Тело 13-летнего подростка найдено в подъезде дома в Комсомольске-на-Амуре без признаков насильственной смерти, подробности случившегося выясняет прокуратура города, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева."В ночь на среду в подъезде одного из многоквартирных домов Комсомольска-на-Амуре обнаружен труп 13-летнего мальчика без признаков насильственной смерти. Что произошло – сейчас выясняют надзорные органы города. После проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - рассказала собеседница агентства.Представитель прокуратуры уточнила, что подросток состоял на учете в психбольнице, раз в год проходил там лечение, проживал с родителями. Привлекался к административной и уголовной ответственности за мелкое хищение и грабеж. "Другие подробности гибели мальчика пока не известны", - заключила Исаева.
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комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка

04:39 07.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 7 апр — РИА Новости. Тело 13-летнего подростка найдено в подъезде дома в Комсомольске-на-Амуре без признаков насильственной смерти, подробности случившегося выясняет прокуратура города, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.
"В ночь на среду в подъезде одного из многоквартирных домов Комсомольска-на-Амуре обнаружен труп 13-летнего мальчика без признаков насильственной смерти. Что произошло – сейчас выясняют надзорные органы города. После проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - рассказала собеседница агентства.
Представитель прокуратуры уточнила, что подросток состоял на учете в психбольнице, раз в год проходил там лечение, проживал с родителями. Привлекался к административной и уголовной ответственности за мелкое хищение и грабеж. "Другие подробности гибели мальчика пока не известны", - заключила Исаева.
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