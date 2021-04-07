https://ria.ru/20210407/podrostok-1727119339.html

В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка

В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка

Тело 13-летнего подростка найдено в подъезде дома в Комсомольске-на-Амуре без признаков насильственной смерти, подробности случившегося выясняет прокуратура... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T04:39

2021-04-07T04:39

2021-04-07T04:39

комсомольск-на-амуре

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 7 апр — РИА Новости. Тело 13-летнего подростка найдено в подъезде дома в Комсомольске-на-Амуре без признаков насильственной смерти, подробности случившегося выясняет прокуратура города, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева."В ночь на среду в подъезде одного из многоквартирных домов Комсомольска-на-Амуре обнаружен труп 13-летнего мальчика без признаков насильственной смерти. Что произошло – сейчас выясняют надзорные органы города. После проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних", - рассказала собеседница агентства.Представитель прокуратуры уточнила, что подросток состоял на учете в психбольнице, раз в год проходил там лечение, проживал с родителями. Привлекался к административной и уголовной ответственности за мелкое хищение и грабеж. "Другие подробности гибели мальчика пока не известны", - заключила Исаева.

https://ria.ru/20210405/led-1604241269.html

комсомольск-на-амуре

хабаровск

хабаровский край

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комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, происшествия