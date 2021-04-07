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В Правительстве Москвы рассказали, где перерабатывается мусор из столицы
В Правительстве Москвы рассказали, где перерабатывается мусор из столицы
Мусор Москвы перерабатывается на пунктах переработки в Подмосковье и в технопарке под Калугой, сообщил во вторник заместитель мэра столицы в Правительстве... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T00:17
2021-04-07T00:17
петр бирюков
москва
калуга
московская область (подмосковье)
мусор
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мусор Москвы перерабатывается на пунктах переработки в Подмосковье и в технопарке под Калугой, сообщил во вторник заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков."Частично это (переработка мусора - ред.) делается по договорам на пунктах переработки в Московской области. Работает и построенный столицей технопарк под Калугой. Его мощности используются для переработки отходов из соседних с ним районов Калужской области и частично - московских", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, кто перерабатывает столичный мусор.
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москва
калуга
московская область (подмосковье)
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петр бирюков, москва, калуга, московская область (подмосковье), мусор

В Правительстве Москвы рассказали, где перерабатывается мусор из столицы

00:17 07.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мусор Москвы перерабатывается на пунктах переработки в Подмосковье и в технопарке под Калугой, сообщил во вторник заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"Частично это (переработка мусора - ред.) делается по договорам на пунктах переработки в Московской области. Работает и построенный столицей технопарк под Калугой. Его мощности используются для переработки отходов из соседних с ним районов Калужской области и частично - московских", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, кто перерабатывает столичный мусор.
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 11:59Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Нужно ли мыть бутылки, прежде чем выбрасывать их в бак?
 
Петр БирюковМоскваКалугаМосковская область (Подмосковье)мусор
 
 
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