https://ria.ru/20210407/pererabotka-1727113928.html

В Правительстве Москвы рассказали, где перерабатывается мусор из столицы

В Правительстве Москвы рассказали, где перерабатывается мусор из столицы

Мусор Москвы перерабатывается на пунктах переработки в Подмосковье и в технопарке под Калугой, сообщил во вторник заместитель мэра столицы в Правительстве... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T00:17

2021-04-07T00:17

2021-04-07T00:17

петр бирюков

москва

калуга

московская область (подмосковье)

мусор

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мусор Москвы перерабатывается на пунктах переработки в Подмосковье и в технопарке под Калугой, сообщил во вторник заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков."Частично это (переработка мусора - ред.) делается по договорам на пунктах переработки в Московской области. Работает и построенный столицей технопарк под Калугой. Его мощности используются для переработки отходов из соседних с ним районов Калужской области и частично - московских", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, кто перерабатывает столичный мусор.

https://realty.ria.ru/20210331/butylki-1603588869.html

москва

калуга

московская область (подмосковье)

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петр бирюков, москва, калуга, московская область (подмосковье), мусор